Poste - Estación

Nuevo enlaceGare du Nord - Gare de l'Est

Fotos

Actualizado el

El enlace entre la rue d'Alsace haute y la rue d'Alsace basse

  • La nueva escalera mecánica entre la rue d'Alsace basse y la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
  • La nueva escalera mecánica entre la rue d'Alsace basse y la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
  • La nueva escalera mecánica entre la rue d'Alsace basse y la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
  • El nuevo ascensor entre la rue d'Alsace basse y la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
  • El nuevo ascensor entre la rue d'Alsace basse y la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités

Desarrollo de carreteras de superficie

  • © Île-de-France Mobilités
  • © Île-de-France Mobilités
  • © Île-de-France Mobilités
  • © Île-de-France Mobilités
  • © Île-de-France Mobilités
  • © Île-de-France Mobilités

La articulación superficie-subterránea

  • Acceso al paso subterráneo Château-Landon desde la Rue d'Alsace. © Valentine Pedoussat
  • Acceso al paso subterráneo Château-Landon desde la Rue d'Alsace. © Île-de-France Mobilités
  • El patio de la planta baja. © Valentine Pedoussat