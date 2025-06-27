Nuevo enlaceGare du Nord - Gare de l'Est
El enlace entre la rue d'Alsace haute y la rue d'Alsace basse
- La nueva escalera mecánica entre la rue d'Alsace basse y la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
- El nuevo ascensor entre la rue d'Alsace basse y la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
