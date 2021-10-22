Metro

AmpliaciónRosny-Bois-Perrier > Noisy-Champs

El Metro 11 conecta Châtelet (1st de París) con Rosny-Bois-Perrier (93). La ampliación de Mairie des Lilas (93) hasta Rosny-Bois-Perrier (93) se inauguró en junio de 2024.

Actualmente en estudio, su ampliación hasta Noisy-Champs (77) pretende servir mejor a los suburbios interiores y centrales de París ofreciendo una conexión directa entre dos grandes centros de actividad en el este de la región parisina.

Los copropietarios del proyecto son Île-de-France Mobilités y RATP.

Infórmate más sobre la extensión hasta Rosny-Bois-Perrier, inaugurada en junio de 2024
Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Sena y Marne
Departamento de Seine-Saint-Denis
Sociedad de Grandes Proyectos
RATP
Île-de-France Mobilités

Plan

Cifras clave

12 minutos

entre Rosny-Bois-Perrier y Noisy-Champs

4

Nuevas emisoras

10 km

Nuevos caminos