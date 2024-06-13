AmpliaciónMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

La línea 11 del metro conecta Châtelet (1st de París) con Rosny-sous-Bois (93).
La extensión hasta Rosny-Bois-Perrier da acceso a las localidades de Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil y Rosny-sous-Bois. Completa la red de esta parte de Seine-Saint-Denis ofreciendo conexiones con varias líneas estructurantes de la red de Île-de-France.
Paralelamente a su ampliación, la línea 11 ha evolucionado y modernizado con la adaptación de las estaciones históricas y la renovación del material rodante.
Imagen 1 de 2
Cifras clave
85 000
Habitantes y empleos desempeñados
6Millas
Nuevos caminos
12Actas
entre Mairie des Lilas y Rosny-Bois-Perrier
5
Municipios cruzados
6
Nuevas emisoras
10 100Viajeros
Durante la hora punta de la mañana en la extensión
1 min 45
entre cada metro durante la hora punta
30 100Viajeros
Durante la hora punta de la mañana en la línea extendida
Calendario
- 2010Consulta con el aval
- 2011-2013Estudios preliminares
- 2013Aprobación del diagrama esquemático y consulta pública
- 2014Declaración de utilidad pública y validación del proyecto preliminar
- 2015-2019Trabajo preparatorio
- 2016-2024Obra
- Verano 2023Llegada del nuevo material rodante MP14 de 5 coches
- 2023-2024Distribución de la estación, pruebas y marcha en seco
- Hoy13 de junio de 2024Puesta en servicio