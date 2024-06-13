Metro

AmpliaciónMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

La línea 11 del metro conecta Châtelet (1st de París) con Rosny-sous-Bois (93).

La extensión hasta Rosny-Bois-Perrier da acceso a las localidades de Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil y Rosny-sous-Bois. Completa la red de esta parte de Seine-Saint-Denis ofreciendo conexiones con varias líneas estructurantes de la red de Île-de-France.

Paralelamente a su ampliación, la línea 11 ha evolucionado y modernizado con la adaptación de las estaciones históricas y la renovación del material rodante.

El tren de prueba MP14 saliendo del nuevo taller de mantenimiento de la línea 11 en Rosny-sous-Bois - INFRAS RATP - Isabelle Bonnet
El tren de prueba MP14 saliendo del nuevo taller de mantenimiento de la línea 11 en Rosny-sous-Bois - INFRAS RATP - Isabelle Bonnet
El tren de prueba MP14 saliendo del nuevo taller de mantenimiento de la línea 11 en Rosny-sous-Bois - INFRAS RATP - Isabelle Bonnet

El viaducto de la línea 11 en Rosny-sous-Bois © RATP INFRA / Isabelle Bonnet

Estado
Francia Relance
Unión Europea
Región de Île-de-France
Departamento de Seine-Saint-Denis
Ciudad de París
Sociedad de Grandes Proyectos
RATP
Île-de-France Mobilités

Cifras clave

85 000

Habitantes y empleos desempeñados

6Millas

Nuevos caminos

12Actas

entre Mairie des Lilas y Rosny-Bois-Perrier

5

Municipios cruzados

6

Nuevas emisoras

10 100Viajeros

Durante la hora punta de la mañana en la extensión

1 min 45

entre cada metro durante la hora punta

30 100Viajeros

Durante la hora punta de la mañana en la línea extendida

Calendario

  1. 2010
    Consulta con el aval
  2. 2011-2013
    Estudios preliminares
  3. 2013
    Aprobación del diagrama esquemático y consulta pública
  4. 2014
    Declaración de utilidad pública y validación del proyecto preliminar
  5. 2015-2019
    Trabajo preparatorio
  6. 2016-2024
    Obra
  7. Verano 2023
    Llegada del nuevo material rodante MP14 de 5 coches
  8. 2023-2024
    Distribución de la estación, pruebas y marcha en seco
  9. Hoy
    13 de junio de 2024
    Puesta en servicio

Financiación y actores