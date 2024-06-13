AmpliaciónMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

La línea 11 del metro conecta Châtelet (1st de París) con Rosny-sous-Bois (93).

La extensión hasta Rosny-Bois-Perrier da acceso a las localidades de Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil y Rosny-sous-Bois. Completa la red de esta parte de Seine-Saint-Denis ofreciendo conexiones con varias líneas estructurantes de la red de Île-de-France.

Paralelamente a su ampliación, la línea 11 ha evolucionado y modernizado con la adaptación de las estaciones históricas y la renovación del material rodante.