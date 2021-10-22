Financiación y actores
Actores
Los copropietarios del proyecto son Île-de-France Mobilités y RATP.
Financiación
Infraestructura para la ampliación
1.084 millones de euros (valor 2014) financiados por el Estado (20%), la Región de Île-de-France (46%), la Société des Grands Projets (SGP) (28%) y el departamento de Seine-Saint-Denis (6%).
Modernización de la línea existente
214 millones de euros (valor 2014) financiados por el Estado (11%), la región de Île-de-France (26%), la ciudad de París (29%) y la RATP (34%).
Material rodante (39 conjuntos)
310 millones de euros (valor 2014) financiados al 100% por Île-de-France Mobilités
La granja
100% financiado por Île-de-France Mobilités