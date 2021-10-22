Metro

AmpliaciónMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

Financiación y actores

Actores

Los copropietarios del proyecto son Île-de-France Mobilités y RATP.

Financiación
Infraestructura para la ampliación

1.084 millones de euros (valor 2014) financiados por el Estado (20%), la Región de Île-de-France (46%), la Société des Grands Projets (SGP) (28%) y el departamento de Seine-Saint-Denis (6%).

Modernización de la línea existente

214 millones de euros (valor 2014) financiados por el Estado (11%), la región de Île-de-France (26%), la ciudad de París (29%) y la RATP (34%).

Material rodante (39 conjuntos)

310 millones de euros (valor 2014) financiados al 100% por Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités
100% financiado por Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités