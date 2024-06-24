Metro

AmpliaciónMairie de Saint-Ouen > Saint-Denis Pleyel

La línea 14 del metro, que es totalmente automática, conecta Olympiades (13 de París) con la Mairie de Saint-Ouen (93). La extensión hacia el norte hasta la Mairie de Saint-Ouen (93) está en servicio desde diciembre de 2020.

La ampliación de la Mairie de Saint-Ouen (93) hasta Saint-Denis Pleyel (93) creará un enlace eficiente con la red de transporte público existente y futura, conectando dicha red con el futuro centro de intercambio Saint-Denis Pleyel, un futuro punto de interconexión para tres líneas de metro y dos líneas de tren.

grandparisexpress.fr/ligne-14
Sociedad de Grandes Proyectos
RATP
Île-de-France Mobilités

Cifras clave

1,7Millas

Nuevos caminos

1

Nueva emisora

85Segundos

entre cada metro durante la hora punta de la mañana

Calendario

  1. 2013
    Consulta
  2. 2014
    Investigación pública
  3. 2015
    Declaración de Uso Público
  4. 2016
    Borrador preliminar
  5. 2017-2024
    Obra
  6. 24 de junio de 2024
    Puesta en servicio

Financiación y actores