AmpliaciónMairie de Saint-Ouen > Saint-Denis Pleyel

La línea 14 del metro, que es totalmente automática, conecta Olympiades (13 de París) con la Mairie de Saint-Ouen (93). La extensión hacia el norte hasta la Mairie de Saint-Ouen (93) está en servicio desde diciembre de 2020.

La ampliación de la Mairie de Saint-Ouen (93) hasta Saint-Denis Pleyel (93) creará un enlace eficiente con la red de transporte público existente y futura, conectando dicha red con el futuro centro de intercambio Saint-Denis Pleyel, un futuro punto de interconexión para tres líneas de metro y dos líneas de tren.