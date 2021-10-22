Metro

AmpliaciónMairie de Saint-Ouen > Saint-Denis Pleyel

Financiación y actores

Actores

El propietario del proyecto es la Société des Grands Projets (SGP).

Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora para la movilidad sostenible en Île-de-France:

  • garantiza la calidad de la red de la nueva red (conexiones y estaciones)
  • dirige la coordinación de los estudios de interconexión ferroviaria,
  • estudia la evolución de la red de autobuses en colaboración con las autoridades locales,
  • financia la operación.
Financiación
Infraestructura

155 millones de euros (valor 2012) financiado al 100% por la Société des Grands Projets (SGP)

Material rodante

72 millones de euros (valor 2014) financiados al 100% por Île-de-France Mobilités

La granja

100% financiado por Île-de-France Mobilités

