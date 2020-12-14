AmpliaciónSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

La línea 14 del metro, que es totalmente automática, conectaba Olympiades (13 de París) con Saint-Lazare (8 de París). La extensión hacia el norte hasta la Mairie de Saint-Ouen (93) tiene como objetivo aliviar la congestión en la línea 13 del metro sirviendo a los distritos del noroeste de Francia. Prevé la creación de dos estaciones en París (Pont Cardinet y Porte de Clichy), dos estaciones en Clichy-la-Garenne y Saint-Ouen (Saint-Ouen y Mairie de Saint-Ouen) y un sitio de mantenimiento y almacenamiento en Saint-Ouen, en la zona de desarrollo concertado de los muelles (ZAC).

Paralelamente a la ampliación, las estaciones de la línea 14 se han modernizado para adaptarse a los nuevos trenes de mayor capacidad y para acomodar a nuevos pasajeros en las mejores condiciones.