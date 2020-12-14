AmpliaciónSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

Metro

La línea 14 del metro, que es totalmente automática, conectaba Olympiades (13 de París) con Saint-Lazare (8 de París). La extensión hacia el norte hasta la Mairie de Saint-Ouen (93) tiene como objetivo aliviar la congestión en la línea 13 del metro sirviendo a los distritos del noroeste de Francia. Prevé la creación de dos estaciones en París (Pont Cardinet y Porte de Clichy), dos estaciones en Clichy-la-Garenne y Saint-Ouen (Saint-Ouen y Mairie de Saint-Ouen) y un sitio de mantenimiento y almacenamiento en Saint-Ouen, en la zona de desarrollo concertado de los muelles (ZAC).
Paralelamente a la ampliación, las estaciones de la línea 14 se han modernizado para adaptarse a los nuevos trenes de mayor capacidad y para acomodar a nuevos pasajeros en las mejores condiciones.

Un tren de metro en el andén de la estación Mairie de Saint-Ouen en la línea 14
Un tren de metro en el andén de la estación Mairie de Saint-Ouen en la línea 14

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
Departamento de Seine-Saint-Denis
Ciudad de París
Sociedad de Grandes Proyectos
RATP
Île-de-France Mobilités

Cifras clave

96.100 habitantes

y 72.000 empleos ocupados

5,8 km

Nuevos caminos

3 municipios

Sirvió

12 500

Pasajeros diarios durante la hora punta de la mañana en la extensión

4

Nuevas emisoras

1 min 45

entre cada metro durante la hora punta

Calendario

Financiación y actores
  1. 2010
    Consulta con el aval
  2. 2011
    Diagrama esquemático
  3. 2012
    Investigación pública, declaración de utilidad pública (DUP) y proyecto preliminar
  4. 2013
    Estudios detallados
  5. 2014-2019
    Obra
  6. 14 de diciembre de 2020
    Puesta en marcha de la ampliación

Lee el dossier de prensa sobre la investidura

14 de diciembre de 2020