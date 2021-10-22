Financiación y actores
Actores
Los copropietarios del proyecto son Île-de-France Mobilités y RATP.
Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora para la movilidad sostenible en Île-de-France:
- garantiza la calidad de la red de la nueva red (conexiones y estaciones)
- dirige la coordinación de los estudios de interconexión ferroviaria,
- estudia la evolución de la red de autobuses en colaboración con las autoridades locales,
- financia la operación.
Financiación
Infraestructura
1380 millones de euros (valor de 2012) financiados por la Société des Grands Projets (SGP) (58,9%), la ciudad de París (21,3%), la región de Île-de-France (13,6%), el departamento de Hauts-de-Seine (3,1%) y el departamento de Seine-Saint-Denis (3,1%).
Material rodante
619 millones de euros (valor 2015) financiados al 100% por Île-de-France Mobilités
La granja
100% financiado por Île-de-France Mobilités