Financiación y actores

Actores

Los copropietarios del proyecto son Île-de-France Mobilités y RATP.

Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora para la movilidad sostenible en Île-de-France:

  • garantiza la calidad de la red de la nueva red (conexiones y estaciones)
  • dirige la coordinación de los estudios de interconexión ferroviaria,
  • estudia la evolución de la red de autobuses en colaboración con las autoridades locales,
  • financia la operación.
Financiación
Infraestructura

1380 millones de euros (valor de 2012) financiados por la Société des Grands Projets (SGP) (58,9%), la ciudad de París (21,3%), la región de Île-de-France (13,6%), el departamento de Hauts-de-Seine (3,1%) y el departamento de Seine-Saint-Denis (3,1%).

Material rodante

619 millones de euros (valor 2015) financiados al 100% por Île-de-France Mobilités

100% financiado por Île-de-France Mobilités

