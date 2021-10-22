Nueva líneaSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

La línea 15 al este del metro de Île-de-France conectará la estación Saint-Denis Pleyel (93) con Champigny-sur-Marne (94).

Junto con la línea 15 Sur desde Pont de Sèvres hasta Noisy-Champs y la línea 15 Oeste desde Pont de Sèvres hasta Saint-Denis Pleyel, la línea 15 Este es el tercer y último tramo de la línea 15, totalmente automática y subterránea, en una circunvalación cerca de París, lo que permitirá aliviar la congestión en las redes de transporte público existentes sirviendo de forma eficiente a los departamentos de los suburbios interiores viajando de barrio en barrio.

La línea 15 Este proporcionará conexiones eficientes con la capital o con toda Île-de-France gracias a sus numerosas conexiones con redes existentes y futuras.