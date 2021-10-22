Nueva líneaSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

La línea 15 al este del metro de Île-de-France conectará la estación Saint-Denis Pleyel (93) con Champigny-sur-Marne (94).
Junto con la línea 15 Sur desde Pont de Sèvres hasta Noisy-Champs y la línea 15 Oeste desde Pont de Sèvres hasta Saint-Denis Pleyel, la línea 15 Este es el tercer y último tramo de la línea 15, totalmente automática y subterránea, en una circunvalación cerca de París, lo que permitirá aliviar la congestión en las redes de transporte público existentes sirviendo de forma eficiente a los departamentos de los suburbios interiores viajando de barrio en barrio.
La línea 15 Este proporcionará conexiones eficientes con la capital o con toda Île-de-France gracias a sus numerosas conexiones con redes existentes y futuras.
Plan
Cifras clave
23 km
25 minutos
14 minutos
450 000
12
2 minutos
Calendario
- 2010-2011Debate público
- 2014Diagrama esquemático
- 2015Acuerdo sobre la transferencia de la gestión de proyectos a la Société des Grands Projets (SGP)
- 2016Investigación pública
- 2017Declaración de utilidad pública
- 2018-2024Estudios detallados de diseño, adjudicación de contratos de diseño y construcción y trabajos preparatorios
- Hoy2025-2030Obra
- Horizonte 2031Puesta en servicio