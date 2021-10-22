Metro

Nueva líneaSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

La línea 15 al este del metro de Île-de-France conectará la estación Saint-Denis Pleyel (93) con Champigny-sur-Marne (94).

Junto con la línea 15 Sur desde Pont de Sèvres hasta Noisy-Champs y la línea 15 Oeste desde Pont de Sèvres hasta Saint-Denis Pleyel, la línea 15 Este es el tercer y último tramo de la línea 15, totalmente automática y subterránea, en una circunvalación cerca de París, lo que permitirá aliviar la congestión en las redes de transporte público existentes sirviendo de forma eficiente a los departamentos de los suburbios interiores viajando de barrio en barrio.

La línea 15 Este proporcionará conexiones eficientes con la capital o con toda Île-de-France gracias a sus numerosas conexiones con redes existentes y futuras.

Sociedad de Grandes Proyectos
Île-de-France Mobilités

Plan

Cifras clave

23 km

Nuevos caminos

25 minutos

entre Saint-Denis Pleyel y Champigny Centre

14 minutos

entre Bobigny Pablo Picasso y el Centro Champigny

450 000

Pasajeros diarios en el nuevo tramo

12

Nuevas emisoras

2 minutos

entre cada metro durante la hora punta de la mañana

Calendario

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2014
    Diagrama esquemático
  3. 2015
    Acuerdo sobre la transferencia de la gestión de proyectos a la Société des Grands Projets (SGP)
  4. 2016
    Investigación pública
  5. 2017
    Declaración de utilidad pública
  6. 2018-2024
    Estudios detallados de diseño, adjudicación de contratos de diseño y construcción y trabajos preparatorios
  7. Hoy
    2025-2030
    Obra
  8. Horizonte 2031
    Puesta en servicio

Financiación y actores