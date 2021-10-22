Metro

Nueva líneaSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

Financiación y actores

Actores

El propietario del proyecto es la Société des Grands Projets (SGP) desde la transferencia de la gestión del proyecto a Île-de-France Mobilités en 2015.

Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora para la movilidad sostenible en Île-de-France:

  • garantiza la calidad de la red de la nueva red (conexiones y estaciones)
  • Lidera la coordinación de los estudios de interconexión ferroviaria
  • estudia la evolución de la red de autobuses en colaboración con las autoridades locales
  • financia la operación.
Financiación
Infraestructura

3.500 millones de euros (bajo las condiciones económicas de 2012) financiados al 100% por la Société des Grands Projets (SGP)

Sociedad de Grandes Proyectos
Material rodante

100% financiado por Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités
La granja

100% financiado por Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités