Financiación y actores
Actores
El propietario del proyecto es la Société des Grands Projets (SGP) desde la transferencia de la gestión del proyecto a Île-de-France Mobilités en 2015.
Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora para la movilidad sostenible en Île-de-France:
- garantiza la calidad de la red de la nueva red (conexiones y estaciones)
- Lidera la coordinación de los estudios de interconexión ferroviaria
- estudia la evolución de la red de autobuses en colaboración con las autoridades locales
- financia la operación.
Financiación
Infraestructura
3.500 millones de euros (bajo las condiciones económicas de 2012) financiados al 100% por la Société des Grands Projets (SGP)
Material rodante
100% financiado por Île-de-France Mobilités
La granja
100% financiado por Île-de-France Mobilités