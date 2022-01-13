AmpliaciónMontrouge > Bagneux

La línea 4 del metro conectaba Porte de Clignancourt (18 de París) con la Mairie de Montrouge (92). Esta línea es la más interconectada con la red de transporte (estaciones, metro, RER, tren). Tras la apertura de la extensión desde Porte d'Orléans hasta Mairie de Montrouge en 2013, la extensión hasta Bagneux (92) crea un enlace eficiente entre Bagneux y París y conecta la red de transporte público existente con la línea 15 del metro.
Paralelamente a su extensión, la línea 4 ha sido objeto de un proyecto completo de automatización, basado en el modelo de lo que se hizo en la línea 1.
La ruta
Cifras clave
20 minutos
aproximadamente entre Bagneux y Châtelet-Les Halles
41 400
Habitantes y empleos desempeñados
2
Nuevas emisoras
3 min 20
entre el Ayuntamiento de Montrouge y Bagneux
Calendario
- 2011Borrador preliminar
- 2012Investigación pública y declaración de utilidad pública
- 2013-2014Estudios de front-end y proyectos
- 2015-2020Obra
- 13 de enero de 2022Puesta en servicio
- 19 de enero de 2024Automatización total de líneas