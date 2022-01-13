AmpliaciónMontrouge > Bagneux

La línea 4 del metro conectaba Porte de Clignancourt (18 de París) con la Mairie de Montrouge (92). Esta línea es la más interconectada con la red de transporte (estaciones, metro, RER, tren). Tras la apertura de la extensión desde Porte d'Orléans hasta Mairie de Montrouge en 2013, la extensión hasta Bagneux (92) crea un enlace eficiente entre Bagneux y París y conecta la red de transporte público existente con la línea 15 del metro.

Paralelamente a su extensión, la línea 4 ha sido objeto de un proyecto completo de automatización, basado en el modelo de lo que se hizo en la línea 1.