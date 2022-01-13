Metro

AmpliaciónMontrouge > Bagneux

La línea 4 del metro conectaba Porte de Clignancourt (18 de París) con la Mairie de Montrouge (92). Esta línea es la más interconectada con la red de transporte (estaciones, metro, RER, tren). Tras la apertura de la extensión desde Porte d'Orléans hasta Mairie de Montrouge en 2013, la extensión hasta Bagneux (92) crea un enlace eficiente entre Bagneux y París y conecta la red de transporte público existente con la línea 15 del metro.

Paralelamente a su extensión, la línea 4 ha sido objeto de un proyecto completo de automatización, basado en el modelo de lo que se hizo en la línea 1.

Estación Bagneux - Lucie Aubrac © Île-de-France Mobilités

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
RATP
Île-de-France Mobilités

La ruta

Cifras clave

20 minutos

aproximadamente entre Bagneux y Châtelet-Les Halles

41 400

Habitantes y empleos desempeñados

2

Nuevas emisoras

3 min 20

entre el Ayuntamiento de Montrouge y Bagneux

Calendario

  1. 2011
    Borrador preliminar
  2. 2012
    Investigación pública y declaración de utilidad pública
  3. 2013-2014
    Estudios de front-end y proyectos
  4. 2015-2020
    Obra
  5. 13 de enero de 2022
    Puesta en servicio
  6. 19 de enero de 2024
    Automatización total de líneas