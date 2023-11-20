¡Los resultados de la consulta están en línea!

Del 30 de mayo al 1 de julio de 2016, el proyecto para una estación y un centro de autobuses en un carril dedicado fue objeto de una consulta preliminar que permitió informar sobre el proyecto y recopilar la opinión de casi 250 personas.

Estas opiniones se emitieron en el contexto de las dos reuniones y el taller que tuvo lugar en el terreno, la reunión pública, la reunión de los principales actores y todas las modalidades de participación puestas a disposición del público.

Las opiniones expresadas durante la consulta muestran un apoyo general al proyecto y un acuerdo sobre la ruta de las secuencias 1, 2 y 3 (es decir, desde la estación Mantes-la-Jolie hasta el sector hospitalario). Los desarrollos propuestos para el centro de la estación también fueron bien recibidos, con algunas solicitudes para usos específicos.

El 6 de diciembre de 2016, el Consejo STIF adoptó el informe sobre la consulta del proyecto para una estación y un centro de autobuses en Mantois y decidió continuar con el proyecto, teniendo en cuenta los ricos y numerosos intercambios.

El resto de los estudios será realizado por la Comunidad de Aglomeración del Gran París Seine et Oise, en colaboración con el STIF. Se mantendrá informado al público sobre el progreso del proyecto.

Le invitamos a descubrir el informe, el resumen y los anexos del informe de consulta.