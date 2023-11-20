Station PoleBus Mantois

Poste - Estación

Para satisfacer las necesidades existentes en cuanto a servicios de transporte público y apoyar la llegada de la ampliación del RER E y los diversos proyectos de desarrollo urbano previstos para la región de Mantois, el STIF y sus socios planean crear un autobús en un carril dedicado y remodelar el nudo de la estación Mantes-la-Jolie.

Este nuevo enlace de alta calidad, rápido y regular contribuirá a mejorar las condiciones de viaje al dar servicio al centro de la estación de Mantes-la-Jolie, el distrito de Val-Fourré, el futuro ecodistrito fluvial y Rosny-sur-Seine.

Para facilitar la convivencia de los diferentes usos y acomodar el aumento del número de pasajeros en el horizonte de la extensión del RER E hacia el oeste, también se planea remodelar todo el centro de la estación Mantes-la-Jolie.

Cifras clave

27000Viajeros

Se espera por día

1 Centro de estaciónAccesible para todos

Usuarios de autobús, peatones, ciclistas, conductores, taxis

Unos 500Plazas de aparcamiento

Adicionales

7500Viajeros

Se espera por día

13 estacionesdurante 5,4 km

de trazado

20 minutosde terminus

En el término

Un autobús cada vez7 a 8 minutos

Durante la hora punta

DesarrollosCícaculos

Continuo

Vehículos nuevosde los últimos

Generación

Calendario provisional

  • 2014-2015: Estudios preliminares / Diagrama esquemático
  • 2016: consulta
  • 2018-2020: diagrama esquemático
  • 2022 – 2023: Proyecto preliminar
  • Horizonte 2027: puesta en marcha del nuevo gran centro de intercambio en Mantes-la-Jolie

Finanzas y actores

Finanzas

El importe total del proyecto de autobús en un carril dedicado y centro de estación es de 69 millones de euros en esta fase de los estudios, y sin contar la inversión prevista para el billete del proyecto de ampliación del RER E.

Actores

Los objetivos y principales características del proyecto de la estación y terminal de autobuses de Mantois fueron elaborados por el STIF, la autoridad organizadora de transporte en la región de Île-de-France. Los financiadores son la Región de Île-de-France, el Departamento de Yvelines y la Comunidad Urbana del Gran París Seine et Oise.

Los municipios de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville y Rosny-sur-Seine, que participan en el proyecto, participan en todo el proyecto, así como el Établissement Public d'Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), que se encarga de gestionar la operación de interés nacional del Seine Aval desde 2008.