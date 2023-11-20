Station PoleBus Mantois

Para satisfacer las necesidades existentes en cuanto a servicios de transporte público y apoyar la llegada de la ampliación del RER E y los diversos proyectos de desarrollo urbano previstos para la región de Mantois, el STIF y sus socios planean crear un autobús en un carril dedicado y remodelar el nudo de la estación Mantes-la-Jolie.

Este nuevo enlace de alta calidad, rápido y regular contribuirá a mejorar las condiciones de viaje al dar servicio al centro de la estación de Mantes-la-Jolie, el distrito de Val-Fourré, el futuro ecodistrito fluvial y Rosny-sur-Seine.

Para facilitar la convivencia de los diferentes usos y acomodar el aumento del número de pasajeros en el horizonte de la extensión del RER E hacia el oeste, también se planea remodelar todo el centro de la estación Mantes-la-Jolie.