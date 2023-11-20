Station PoleBus Mantois

Publicado el
¡Los resultados de la consulta están en línea!
27000Viajeros
1 Centro de estaciónAccesible para todos
Unos 500Plazas de aparcamiento
7500Viajeros
13 estacionesdurante 5,4 km
20 minutosde terminus
Un autobús cada vez7 a 8 minutos
DesarrollosCícaculos
Vehículos nuevosde los últimos
- 2014-2015: Estudios preliminares / Diagrama esquemático
- 2016: consulta
- 2018-2020: diagrama esquemático
- 2022 – 2023: Proyecto preliminar
- Horizonte 2027: puesta en marcha del nuevo gran centro de intercambio en Mantes-la-Jolie
Finanzas
El importe total del proyecto de autobús en un carril dedicado y centro de estación es de 69 millones de euros en esta fase de los estudios, y sin contar la inversión prevista para el billete del proyecto de ampliación del RER E.
Actores
Los objetivos y principales características del proyecto de la estación y terminal de autobuses de Mantois fueron elaborados por el STIF, la autoridad organizadora de transporte en la región de Île-de-France. Los financiadores son la Región de Île-de-France, el Departamento de Yvelines y la Comunidad Urbana del Gran París Seine et Oise.
Los municipios de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville y Rosny-sur-Seine, que participan en el proyecto, participan en todo el proyecto, así como el Établissement Public d'Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), que se encarga de gestionar la operación de interés nacional del Seine Aval desde 2008.