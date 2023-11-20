Participa en la consulta del 30 de mayo al 1 de julio de 2016

15 de abril de 2016

Entre el 30 de mayo y el 1 de julio de 2016, una reunión pública, reuniones de campo (mercado, taller) y documentos informativos te permiten conocer el proyecto y expresar tu opinión al respecto.

Nos vemos en varias reuniones con el público: (foto)

También podrás expresarte:

Publicando tu opinión en la web del proyecto. A partir del 30 de mayo de 2016, y durante toda la duración de la consulta, podrás participar directamente en la página web del proyecto. Dedicado al proyecto, te permitirá encontrar la información esencial sobre el proyecto de autobús en un carril dedicado y el centro de la estación de Mantois.

Completando el cupón de desmontaje en el documento informativo y enviándonoslo sin franqueo, entre el 30 de mayo y el 1 de julio de 2016.

También se solicitará especialmente a actores económicos y sociales como parte de una reunión que les permitirá expresarse sobre las condiciones de transporte de sus clientes, empleados o usuarios.

También puedes obtener más información en los ayuntamientos, donde estarán disponibles exposiciones y documentos informativos.