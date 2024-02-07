ReurbanizaciónPôle-gare de Melun
Investigación pública
Paquete informativo
1008.8 KB
Exposiciones
485.9 KB
Kakemonos-80x200
2.4 MB
Aviso de orden para abrir una investigación pública
57.1 KB
Orden para abrir una investigación pública
329.2 KB
Diagrama esquemático del proyecto
6.5 MB
Guía para leer el expediente de la investigación antes de la declaración de una investigación pública
254.0 KB
Prueba A: Nota explicativa
1.2 MB
Prueba B: Objeto de la investigación, información legal y administrativa
1.6 MB
Ejemplo C: Plano del emplazamiento
546.3 KB
Ejemplo D: Plano general de la obra
1.9 MB
Prueba E: Características principales de las estructuras más importantes
4.0 MB
Anexo F: Estimación resumida de gastos
304.2 KB
Ejemplo G: Estudio de impacto
30.6 MB
Ejemplo I: Evaluación socioeconómica
1.3 MB
Prueba J: MECDU
5.4 MB
Prueba K: Opinión del proyecto y respuestas del propietario, otros apéndices – Parte 1
6.4 MB
Ejemplo K: Opinión del proyecto y respuestas del propietario, otros apéndices – Parte 2
22.1 MB
Prueba K: Opiniones del proyecto y respuestas de los propietarios, otros apéndices – Parte 3
15.5 MB
Ejemplo K: Opinión del proyecto y respuestas del propietario, otros apéndices - Parte 4
2.9 MB
Prueba L: Resumen del caso en respuesta a la Ley de Expedición Ejecutiva
10.3 MB
Acuerdo de Financiación de la Deliberación de Melun N°20211209-355
193.4 KB