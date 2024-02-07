Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle-gare de Melun

Investigación pública

Publicado el

PDF

Paquete informativo

1008.8 KB

PDF

Exposiciones

485.9 KB

PDF

Kakemonos-80x200

2.4 MB

PDF

Aviso de orden para abrir una investigación pública

57.1 KB

PDF

Orden para abrir una investigación pública

329.2 KB

PDF

Diagrama esquemático del proyecto

6.5 MB

PDF

Guía para leer el expediente de la investigación antes de la declaración de una investigación pública

254.0 KB

PDF

Prueba A: Nota explicativa

1.2 MB

PDF

Prueba B: Objeto de la investigación, información legal y administrativa

1.6 MB

PDF

Ejemplo C: Plano del emplazamiento

546.3 KB

PDF

Ejemplo D: Plano general de la obra

1.9 MB

PDF

Prueba E: Características principales de las estructuras más importantes

4.0 MB

PDF

Anexo F: Estimación resumida de gastos

304.2 KB

PDF

Ejemplo G: Estudio de impacto

30.6 MB

PDF

Ejemplo I: Evaluación socioeconómica

1.3 MB

PDF

Prueba J: MECDU

5.4 MB

PDF

Prueba K: Opinión del proyecto y respuestas del propietario, otros apéndices – Parte 1

6.4 MB

PDF

Ejemplo K: Opinión del proyecto y respuestas del propietario, otros apéndices – Parte 2

22.1 MB

PDF

Prueba K: Opiniones del proyecto y respuestas de los propietarios, otros apéndices – Parte 3

15.5 MB

PDF

Ejemplo K: Opinión del proyecto y respuestas del propietario, otros apéndices - Parte 4

2.9 MB

PDF

Prueba L: Resumen del caso en respuesta a la Ley de Expedición Ejecutiva

10.3 MB

PDF

Acuerdo de Financiación de la Deliberación de Melun N°20211209-355

193.4 KB