ReurbanizaciónPôle-gare de Melun

Con casi 50.000 pasajeros al día, la estación de Melun es uno de los principales puntos de cruce de Île-de-France. Hoy, ante el continuo aumento del número de pasajeros e infraestructuras que necesitan modernizarse, la remodelación del centro de la estación se ha vuelto necesaria.
La obra
El trabajo se organiza en varias áreas, incluyendo la zona ferroviaria, los espacios urbanos, así como proyectos relacionados. Para minimizar el impacto en los pasajeros y residentes locales, se están realizando de forma gradual.
Calendario
- 2017Aprobación del Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP)
- 2018Consulta previa
- 2018 - 2021Estudios preliminares (Esquemático)
- 14 de abril de 2021Validación del Esquema y del Expediente de Investigación de Utilidad Pública por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités
- 2021 - 2023Estudios detallados (Diseño preliminar)
- Principios de 2022Investigación pública
- 12 de julio de 2022Declaración del proyecto por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités
- 2022 - 2024Estudios de obras (Proyecto)
- 2023 -2024Trabajo preparatorio
- Hoy2024 - 2030Obras de infraestructuras y puesta en marcha gradual de las instalaciones del Polo
- 2030Puesta en marcha completa de las instalaciones del centro