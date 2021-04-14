Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle-gare de Melun

Con casi 50.000 pasajeros al día, la estación de Melun es uno de los principales puntos de cruce de Île-de-France. Hoy, ante el continuo aumento del número de pasajeros e infraestructuras que necesitan modernizarse, la remodelación del centro de la estación se ha vuelto necesaria.

© AREP

www.pole-gare-melun.fr
Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Sena y Marne
Comunidad de Aglomeración Melun Val de Seine
SPL Melun Val de Seine Aménagement
Estaciones y conexiones de la SNCF
Île-de-France Mobilités

La obra

El trabajo se organiza en varias áreas, incluyendo la zona ferroviaria, los espacios urbanos, así como proyectos relacionados. Para minimizar el impacto en los pasajeros y residentes locales, se están realizando de forma gradual.

Calendario

Financiación y actores
  1. 2017
    Aprobación del Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP)
  2. 2018
    Consulta previa
  3. 2018 - 2021
    Estudios preliminares (Esquemático)
  4. 14 de abril de 2021
    Validación del Esquema y del Expediente de Investigación de Utilidad Pública por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités
  5. 2021 - 2023
    Estudios detallados (Diseño preliminar)
  6. Principios de 2022
    Investigación pública
  7. 12 de julio de 2022
    Declaración del proyecto por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités
  8. 2022 - 2024
    Estudios de obras (Proyecto)
  9. 2023 -2024
    Trabajo preparatorio
  10. Hoy
    2024 - 2030
    Obras de infraestructuras y puesta en marcha gradual de las instalaciones del Polo
  11. 2030
    Puesta en marcha completa de las instalaciones del centro