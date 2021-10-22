Financiación y actores
El coste del proyecto y su financiación
El coste total del proyecto se estima en esta fase de los estudios (estudios preliminares conocidos como "Diagrama Esquemático") en 160 millones de euros sin IVA (en condiciones económicas de 2019). El coste se desglosa de la siguiente manera:
- Zona ferroviaria (sector de la estación excluyendo túneles para bicicletas): 112 millones de euros
- Zona norte (sector norte y túnel para bicicletas): 15 millones de euros
- Zona sur (sector sur incluyendo aparcamiento): 33 millones de euros
Se están movilizando varios tipos de financiación como parte del proyecto Polo:
- Programa PEM de Contrato de Plan Estado-Región (CPER)
- Contrato de Plan Estado-Región (CPER) para el programa Gares
- Plan Maestro de Accesibilidad (SDA)
- Financiación del IDFM conocida como "common law" (subvenciones)
- Financiación elegible para el contrato IDFM – SNCF (2020 – 2024) y el contrato posterior.
Los actores del proyecto
La remodelación del Polo está liderada por varios actores llamados "Propietarios del Proyecto":
- Île-de-France Mobilités gestiona la coordinación de los estudios, desde la fase de estudio de oportunidad y viabilidad (archivo de objetivos y características principales) hasta la fase de estudios detallados (proyecto preliminar)
- SNCF – Gares & Connexions lidera los estudios y obras de la zona ferroviaria (sector de la estación excluyendo túneles para bicicletas)
- La Comunidad de Aglomeración Melun Val de Seine lidera los estudios y trabajos para el resto del Polo (sector norte, sector sur y túnel para bicicletas).
Los estudios del proyecto se están llevando a cabo en estrecha colaboración con las autoridades locales: las ciudades de Melun, Dammarie-les-Lys y La Rochette, la Comunidad de Aglomeración Melun Val de Seine y el Departamento de Seine-et-Marne.
El proyecto está financiado por: el Estado, la Región de Île-de-France, el Consejo Departamental de Seine-et-Marne, la Comunidad de Aglomeración Melun Val de Seine, SNCF – Gares & Connexions, Île-de-France Mobilités.
A través del Contrato de Plan Estado-Región 2015-2020 (CPER), que movilizó 7.600 millones de euros, el Estado contribuye a la modernización y desarrollo de las líneas de transporte en la región de Île-de-France para hacer frente a los retos y expectativas de viaje de los residentes de Île-de-France. En este contexto, el Estado y la Región definen su respectiva parte de inversión para la construcción del Cúmulo de Melun.
La región de Île-de-France es el principal financiador del desarrollo del transporte en Île-de-France. Contribuye a la creación o ampliación de muchas líneas de metro, a la modernización de las líneas RER y al desarrollo de estaciones en Île-de-France. Su prioridad: mejorar la calidad de vida de los residentes de Île-de-France desarrollando el transporte en los suburbios. Actualmente participa en la financiación de los estudios para la remodelación del Melun Pole.
El Departamento de Seine-et-Marne promueve servicios locales para promover la movilidad de la gente de Seine-et-Marne: Seine-et-Marne Express, transporte bajo demanda, transporte escolar y Pam 77, transporte para personas con movilidad reducida. Apoya numerosos proyectos en la región de Seine-et-Marne junto a diversos socios.
Movilizada para convertir el Cúmulo de Melun en el corazón de la aglomeración que conecta los diferentes modos de transporte (trenes, autobuses, coches, taxis, bicicletas, peatones, etc.) y un nuevo distrito financiero que genera riqueza y empleo, la Comunidad de Aglomeración Melun Val-de-Seine está comprometida a pensar en el Cúmulo de Melun.
Un actor de larga trayectoria en la red de transporte de Île-de-France, la SNCF opera las 5 líneas RER en Île-de-France (incluida la RER D que da servicio a la estación de Melun), incluyendo 2 conjuntamente con la RATP y las 9 líneas Transilien. Esto representa casi 3,2 millones de residentes de Île-de-France transportados cada día. Además, la SNCF mantiene, desarrolla y moderniza estaciones y la red ferroviaria. Comercializa el espacio de la estación, así como el acceso a la red ferroviaria para todas las compañías de transporte de pasajeros y mercancías. A través de sus misiones, también es un actor principal en la movilidad sostenible, lo que contribuye a la seguridad, calidad, regularidad y comodidad del servicio ferroviario francés
Como autoridad organizadora de la movilidad en la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia soluciones innovadoras para satisfacer todo tipo de movilidad. Para ello, ha emprendido un ambicioso programa de modernización del transporte (nuevos trenes y autobuses, refuerzo de las líneas de autobús,...). Île-de-France Mobilités está invirtiendo constantemente para mejorar la accesibilidad en las estaciones, lo que ayuda a mejorar la comodidad de viaje para todos los residentes de Île-de-France. También se están desplegando más recursos para mejorar la seguridad de los pasajeros (reforzar la presencia humana sobre el terreno, desarrollar protección por vídeo, etc.). Île-de-France Mobilités también está pensando en la movilidad en el sentido más amplio, ofreciendo a los residentes de Île-de-France nuevas soluciones de movilidad para sus desplazamientos: aparcamientos con aparcamiento, plazas de aparcamiento para bicicletas con plazas Véligo cerca de las estaciones, desarrollo de espacios de microtrabajo en las estaciones, etc.