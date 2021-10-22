Financiación y actores

El coste del proyecto y su financiación

El coste total del proyecto se estima en esta fase de los estudios (estudios preliminares conocidos como "Diagrama Esquemático") en 160 millones de euros sin IVA (en condiciones económicas de 2019). El coste se desglosa de la siguiente manera:

Zona ferroviaria (sector de la estación excluyendo túneles para bicicletas): 112 millones de euros

Zona norte (sector norte y túnel para bicicletas): 15 millones de euros

Zona sur (sector sur incluyendo aparcamiento): 33 millones de euros

Se están movilizando varios tipos de financiación como parte del proyecto Polo:

Programa PEM de Contrato de Plan Estado-Región (CPER)

Contrato de Plan Estado-Región (CPER) para el programa Gares

Plan Maestro de Accesibilidad (SDA)

Financiación del IDFM conocida como "common law" (subvenciones)

Financiación elegible para el contrato IDFM – SNCF (2020 – 2024) y el contrato posterior.

Los actores del proyecto

La remodelación del Polo está liderada por varios actores llamados "Propietarios del Proyecto":

Île-de-France Mobilités gestiona la coordinación de los estudios, desde la fase de estudio de oportunidad y viabilidad (archivo de objetivos y características principales) hasta la fase de estudios detallados (proyecto preliminar)

gestiona la coordinación de los estudios, desde la fase de estudio de oportunidad y viabilidad (archivo de objetivos y características principales) hasta la fase de estudios detallados (proyecto preliminar) SNCF – Gares & Connexions lidera los estudios y obras de la zona ferroviaria (sector de la estación excluyendo túneles para bicicletas)

lidera los estudios y obras de la zona ferroviaria (sector de la estación excluyendo túneles para bicicletas) La Comunidad de Aglomeración Melun Val de Seine lidera los estudios y trabajos para el resto del Polo (sector norte, sector sur y túnel para bicicletas).

Los estudios del proyecto se están llevando a cabo en estrecha colaboración con las autoridades locales: las ciudades de Melun, Dammarie-les-Lys y La Rochette, la Comunidad de Aglomeración Melun Val de Seine y el Departamento de Seine-et-Marne.

El proyecto está financiado por: el Estado, la Región de Île-de-France, el Consejo Departamental de Seine-et-Marne, la Comunidad de Aglomeración Melun Val de Seine, SNCF – Gares & Connexions, Île-de-France Mobilités.