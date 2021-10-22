Suscríbete a las noticias

Protección de los datos personales:

La información recopilada está sujeta a procesamiento informático para Île-de-France Mobilités para poder tratar sus preguntas. De acuerdo con la normativa vigente, tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse, limitar la borración, portabilidad, retirar su consentimiento, oponerse a la comunicación de instrucciones sobre el destino de sus datos en caso de fallecimiento y derecho a presentar una objeción ante la autoridad supervisora competente. Puedes ejercer tus derechos enviando un correo electrónico a: [email protected].