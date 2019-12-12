Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle-gare Noisy-le-Sec

El proyecto para remodelar el centro de la estación de Noisy-le-Sec tiene como objetivo ampliar la estación para una mejor gestión del caudal, promover una mejor intermodalidad y abrir la estación a la ciudad. Así, el viaje para los pasajeros será más fácil y cómodo, convirtiendo a la estación en una auténtica centralidad urbana de Noisy-le-Sec.

La investigación pública que tuvo lugar del 7 de noviembre al 9 de diciembre te permitió dar tu opinión sobre el proyecto de remodelación del centro de la emisora.

Resumen del proyecto cluster
Estado
Región de Île-de-France
El establecimiento público territorial está unido
Ciudad de Noisy-le-Sec
Departamento de Seine-Saint-Denis
SNCF Réseau
Île-de-France Mobilités

¡El proyecto declarado de utilidad pública!

Diagrama resumen de los principales desarrollos seleccionados

Cifras clave

Un nuevo puente peatonal y un nuevo edificio para pasajeros

3 accesos

en la estación a largo plazo, comparado con las 2 actuales

2 nuevos patios

arriba y abajo de unos 2000 m² plantados

Una conexión adecuada para el patio alto y peatones con el patio inferior

para personas con movilidad reducida

270 plazas de aparcamiento para bicicletas

en el patio superior de la estación

Calendario

Coste y financiación
  1. 25 de marzo - 26 de abril de 2019
    Consulta previa
  2. 12 de diciembre de 2019
    Aprobación del informe de consulta por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités
  3. 2021-2023
    Estudios preliminares del Esquema de Principios, estudio de impacto y preparación del expediente de investigación de servicios públicos
  4. 7 de diciembre de 2023
    Aprobación del expediente de investigación de Esquemas y Servicios Públicos por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités
  5. 7 de noviembre - 9 de diciembre de 2024
    Investigación pública
  6. 2025
    Declaración de utilidad pública
  7. Horizonte 2034
    Puesta en servicio completa del núcleo remodelado