ReurbanizaciónPôle-gare Noisy-le-Sec

El proyecto para remodelar el centro de la estación de Noisy-le-Sec tiene como objetivo ampliar la estación para una mejor gestión del caudal, promover una mejor intermodalidad y abrir la estación a la ciudad. Así, el viaje para los pasajeros será más fácil y cómodo, convirtiendo a la estación en una auténtica centralidad urbana de Noisy-le-Sec.
La investigación pública que tuvo lugar del 7 de noviembre al 9 de diciembre te permitió dar tu opinión sobre el proyecto de remodelación del centro de la emisora.
Imagen 1 de 3
Diagrama resumen de los principales desarrollos seleccionados
Cifras clave
Un nuevo puente peatonal y un nuevo edificio para pasajeros
3 accesos
2 nuevos patios
Una conexión adecuada para el patio alto y peatones con el patio inferior
270 plazas de aparcamiento para bicicletas
Calendario
- 25 de marzo - 26 de abril de 2019Consulta previa
- 12 de diciembre de 2019Aprobación del informe de consulta por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités
- 2021-2023Estudios preliminares del Esquema de Principios, estudio de impacto y preparación del expediente de investigación de servicios públicos
- 7 de diciembre de 2023Aprobación del expediente de investigación de Esquemas y Servicios Públicos por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités
- 7 de noviembre - 9 de diciembre de 2024Investigación pública
- 2025Declaración de utilidad pública
- Horizonte 2034Puesta en servicio completa del núcleo remodelado