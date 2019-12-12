ReurbanizaciónPôle-gare Noisy-le-Sec

El proyecto para remodelar el centro de la estación de Noisy-le-Sec tiene como objetivo ampliar la estación para una mejor gestión del caudal, promover una mejor intermodalidad y abrir la estación a la ciudad. Así, el viaje para los pasajeros será más fácil y cómodo, convirtiendo a la estación en una auténtica centralidad urbana de Noisy-le-Sec.

La investigación pública que tuvo lugar del 7 de noviembre al 9 de diciembre te permitió dar tu opinión sobre el proyecto de remodelación del centro de la emisora.