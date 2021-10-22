Como en todos los proyectos realizados por Île-de-France Mobilités, los actores de la región están estrechamente implicados en el desarrollo del proyecto del centro de la estación Noisy-le-Sec. El proyecto también es objeto de consultas públicas que involucran a socios, asociaciones, residentes locales, usuarios, comerciantes y empresas implicadas, con el objetivo de enriquecer el proyecto y desarrollarlo para que responda mejor a las necesidades y expectativas del territorio.

Así, en la primavera de 2019, la primera fase de consulta preliminar sobre los objetivos y características principales del proyecto te permitió descubrir el proyecto y sus desafíos. Las discusiones y opiniones que expresaste en esta ocasión alimentaron la evaluación y las directrices del esquema de principios.

En otoño de 2024, el diálogo con los actores locales y el público continuará como parte de la investigación sobre servicios públicos, marcando una nueva etapa en el enfoque participativo del proyecto.