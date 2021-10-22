Descubre el proyecto

Para optimizar el tráfico de pasajeros, promover una mejor intermodalidad, mejorar la calidad del servicio y abrir la estación a la ciudad, se planifican varios desarrollos. Estos últimos fueron estudiados durante los estudios preliminares dentro del marco del Esquema.

Para ampliar la estación, se creará una nueva pasarela peatonal más ancha y un nuevo edificio para pasajeros que puedan acomodar mejor a los pasajeros. Las instalaciones intermodales se fortalecerán para crear las condiciones para una mejor interconexión. En este contexto, el proyecto incluye la pacificación de los carriles de tráfico alrededor del núcleo, la seguridad y adaptación de las conexiones peatonales, el desarrollo del acceso a la estación y la creación de plazas de aparcamiento para bicicletas alrededor de la estación.

También se construirán dos patios peatonales ampliados en los niveles superior e inferior de la estación, creando un enlace cómodo accesible para personas con movilidad reducida (PRM) entre estos dos patios, permitiendo una mejor apertura de la estación hacia la ciudad.

Situada entre la Rue de la Gare y la Rue Jean-Jaurès, el centro de la estación ha sido diseñado para ser compatible con posibles desarrollos urbanos en la zona y contribuirá a la revitalización de la entrada al centro de la ciudad.