Descubre el proyecto

¿Por qué remodelar el Polo?
El edificio actual de pasajeros y el pasillo de la estación son estrechos y congestionados durante la hora punta. En el exterior, los espacios públicos alrededor de los accesos son de baja calidad y de tamaño reducido. Además, las rutas y espacios para peatones no son muy cómodos y las instalaciones para bicicletas y el aparcamiento están muy poco desarrollados: aceras muy estrechas, falta de carriles bici seguros, ausencia de patios, pasos peatonales inseguros, etc. Al mismo tiempo, la estación de Noisy-le-Sec ya está muy concurrida y se espera un aumento del +83% en los caudales durante la hora punta de la mañana para 2035 en comparación con la situación actual. Este aumento se debe a la puesta en marcha sucesiva de proyectos de transporte entre 2023 y 2035 (véase "proyectos relacionados"). Sin este proyecto integral de remodelación, la estación no podrá garantizar un movimiento fluido de personas, con el riesgo de esperar demasiado tiempo para acceder a la pasarela peatonal y congestión en su entrada debido a su reducción de tamaño.
Los objetivos del proyecto
Ampliación de la estación
Creando las condiciones para una mejor intermodalidad
Apertura de la estación a la ciudad y apoyo a su desarrollo
Para optimizar el tráfico de pasajeros, promover una mejor intermodalidad, mejorar la calidad del servicio y abrir la estación a la ciudad, se planifican varios desarrollos. Estos últimos fueron estudiados durante los estudios preliminares dentro del marco del Esquema.
Para ampliar la estación, se creará una nueva pasarela peatonal más ancha y un nuevo edificio para pasajeros que puedan acomodar mejor a los pasajeros. Las instalaciones intermodales se fortalecerán para crear las condiciones para una mejor interconexión. En este contexto, el proyecto incluye la pacificación de los carriles de tráfico alrededor del núcleo, la seguridad y adaptación de las conexiones peatonales, el desarrollo del acceso a la estación y la creación de plazas de aparcamiento para bicicletas alrededor de la estación.
También se construirán dos patios peatonales ampliados en los niveles superior e inferior de la estación, creando un enlace cómodo accesible para personas con movilidad reducida (PRM) entre estos dos patios, permitiendo una mejor apertura de la estación hacia la ciudad.
Situada entre la Rue de la Gare y la Rue Jean-Jaurès, el centro de la estación ha sido diseñado para ser compatible con posibles desarrollos urbanos en la zona y contribuirá a la revitalización de la entrada al centro de la ciudad.
