La implementación del proyecto

Los estudios preliminares permitieron definir un coste global del proyecto. El coste del proyecto se estima, en esta fase de los estudios, en torno a 87 millones de euros, incluidos 75 millones para el perímetro ferroviario y 12 millones para el perímetro intermodal.

Los estudios preliminares del proyecto, con un coste de 1,2 millones de euros, se financian bajo el Contrato de Plan Estado-Región (CPER), según el siguiente desglose: