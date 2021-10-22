La implementación del proyecto
Las principales etapas del proyecto
- Del 25 de marzo al 26 de abril de 2019: consulta preliminar
- 12 de diciembre de 2019: aprobación del informe de consulta por parte del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités
- 2020-2023: Estudios preliminares del diagrama esquemático, estudio de impacto y preparación del expediente de investigación de servicios públicos
- 7 de diciembre de 2023: aprobación del expediente de Investigación Esquemática y de Utilidad Pública por parte del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités
- Otoño 2024: Investigación pública
- Mediados de 2025: Declaración de utilidad pública
- 2025: Estudios preliminares de diseño (AVP)*
- 2026-2027: Procedimientos Administrativos / ELD*
- 2028 a 2034: Fase de obras*
- 2028 a 2033: Trabajos perimetrales ferroviarios*
- Principios de 2027 a 2034: Trabajos en el perímetro intermodal: (obras viales 2027-2028) y trabajos en el patio superior e inferior / enlace tras las obras de la SNCF (2033-2034)*
- 2034: Puesta en servicio completa del centro remodelado*
*Estas fechas son indicativas y están sujetas a la obtención de la declaración de utilidad pública, financiación y capacidad ferroviaria. El calendario puede ser reevaluado a medida que avance el proyecto.
El coste y la financiación del proyecto
Desglose de la financiación para los estudios preliminares del proyecto
Los estudios preliminares permitieron definir un coste global del proyecto. El coste del proyecto se estima, en esta fase de los estudios, en torno a 87 millones de euros, incluidos 75 millones para el perímetro ferroviario y 12 millones para el perímetro intermodal.
Los estudios preliminares del proyecto, con un coste de 1,2 millones de euros, se financian bajo el Contrato de Plan Estado-Región (CPER), según el siguiente desglose: