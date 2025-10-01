Le projet déclaré d'utilité publique !

La déclaration d’utilité publique du projet a été prononcée le 29 septembre 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis, après l’avis favorable du commissaire enquêteur en février 2025 et la déclaration de projet approuvée par le Conseil d'Administration d'Île-de-France Mobilités en juillet 2025. Elle confirme l’intérêt général du projet.

La déclaration d’utilité publique (DUP) est une étape décisive en vue de la réalisation de l’opération.