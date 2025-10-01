Le projet déclaré d'utilité publique !
Publié le
La déclaration d’utilité publique du projet a été prononcée le 29 septembre 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis, après l’avis favorable du commissaire enquêteur en février 2025 et la déclaration de projet approuvée par le Conseil d'Administration d'Île-de-France Mobilités en juillet 2025. Elle confirme l’intérêt général du projet.
La déclaration d’utilité publique (DUP) est une étape décisive en vue de la réalisation de l’opération.
Déclaration d'Utilité Publique
Arrêté préfectoral
Septembre 2025