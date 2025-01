Découvrir le projet

Pourquoi réaménager le Pôle ?

Le bâtiment voyageurs et la passerelle de la gare actuels sont étroits et congestionnés aux heures de pointe. À l’extérieur, les espaces publics aux abords des accès sont peu qualitatifs et sous-dimensionnés. Par ailleurs, les itinéraires et les espaces pour les piétons sont peu confortables et les aménagements et stationnements vélos sont très peu développés : trottoirs très étroits, absence de cheminements vélos sécurisés, absence de parvis, traversées piétonnes peu sécurisées, etc. Parallèlement, la gare de Noisy-le-Sec est déjà fortement fréquentée et une augmentation des flux de +83% aux heures de pointe du matin est prévue d’ici 2035 par rapport à la situation actuelle. Cette augmentation s’explique en raison des mises en services successives des projets de transports entre 2023 et 2035 (cf. les projets « connexes »). Sans ce projet de réaménagement global, la gare ne sera pas en mesure de garantir un déplacement fluide des personnes, avec un risque de temps d’attente trop long pour les accès à la passerelle et un engorgement à son entrée du fait de son sous-dimensionnement.