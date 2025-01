Le projet de réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec vise à agrandir la gare pour une meilleure gestion des flux, favoriser une meilleure intermodalité et ouvrir la gare sur la ville. Les déplacements pour les voyageurs seront ainsi facilités et plus confortables, tout en faisant de la gare une véritable centralité urbaine de Noisy-le-Sec.

Au cours de l'enquête publique qui a lieu du 7 novembre au 9 décembre, vous êtes invités à donner votre avis sur le projet de réaménagement du pôle-gare.