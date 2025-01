Comme l’ensemble des projets menés par Île-de-France Mobilités, les acteurs du territoire sont étroitement impliqués dans l’élaboration du projet de pôle-gare de Noisy-le-Sec. Le projet fait aussi l’objet de consultations du public associant les partenaires, les associations, les riverains, les usagers, les commerçants et les entreprises concernés, avec l’objectif d’enrichir le projet et de le faire évoluer pour qu’il réponde au mieux aux besoins et aux attentes du territoire.

Ainsi, au printemps 2019, la première phase de concertation préalable portant sur les objectifs et caractéristiques principales du projet vous a permis de découvrir le projet et ses enjeux. Les échanges et les avis que vous avez exprimés à cette occasion ont nourri le bilan et les orientations de schéma de principe.

À l’automne 2024, le dialogue avec les acteurs du territoire et le public se poursuivra dans le cadre de l’enquête d’utilité publique, marquant ainsi une nouvelle étape dans la démarche participative du projet.