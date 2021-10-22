Pôle - Gare

RéaménagementPôle-gare Noisy-le-Sec

S'inscrire aux actualités

Ce formulaire vous permet de vous inscrire aux actualités du projet.
Les champs avec
*
sont obligatoires.
*([email protected])
*

J'accepte de recevoir les actualités du projet concernant la (les) ville(s) suivante(s) :

Cochez les villes qui vous intéressent.
Protection des données personnelles:

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à Île-de-France Mobilités afin de traiter vos questions. Conformément à la règlementation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation d'effacement, de portabilité, de retrait de votre consentement, d'opposition à communiquer des instructions sur le sort de leurs données en cas de décès et d'un droit de former opposition auprès de l'autorité de contrôle compétente. Vous pouvez exercer vos droits par courriel à l'adresse :[email protected].

Votre inscription a bien été envoyée à l’équipe de Île-de-France Mobilités.