Enquête publique jusqu'au 9 décembre 2024 : informez-vous et exprimez-vous !
Publié le
Jusqu'au 9 décembre 2024, informez-vous et exprimez-vous sur le projet de réaménagement du pôle-gare Noisy-le-Sec ! Plusieurs moyens d’information et de participation sont mis à votre disposition pendant ce temps fort de la vie du projet.
Informez-vous sur le projet
Consultez le dossier d'enquête au format papier en Mairie de Noisy-le-Sec (Centre administratif, 1 rue de Chaâlons) ou numérique sur le site officiel du registre numérique.
Échangez avec le Commissaire enquêteur lors des prochaines permanences
- Le samedi 30 novembre de 9h00 à 12h00 en mairie de Noisy-le-Sec à l’Hôtel de ville – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
- Le lundi 9 décembre de 14h30 à 17h30 en Mairie de Noisy-le-Sec au Centre administratif – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
Participez en déposant votre avis
- Sur le registre numérique
- Par mail à [email protected]
- Sur le registre papier disponible en Mairie de Noisy-le-Sec (Centre administratif, 1 rue de Chaâlons).
- Par courrier à l’attention de :
Monsieur le Commissaire enquêteur
Enquête publique relative au projet de réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec
Mairie de Noisy-le-Sec
Direction des projets urbains
Centre administratif
1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec
Informez-vous sur le projet
Consultez le dossier d'enquête au format papier en Mairie de Noisy-le-Sec (Centre administratif, 1 rue de Chaâlons) ou numérique sur le site officiel du registre numérique.
Échangez avec le Commissaire enquêteur lors des prochaines permanences
- Le samedi 30 novembre de 9h00 à 12h00 en mairie de Noisy-le-Sec à l’Hôtel de ville – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
- Le lundi 9 décembre de 14h30 à 17h30 en Mairie de Noisy-le-Sec au Centre administratif – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
Participez en déposant votre avis
- Sur le registre numérique
- Par mail à [email protected]
- Sur le registre papier disponible en Mairie de Noisy-le-Sec (Centre administratif, 1 rue de Chaâlons).
- Par courrier à l’attention de :
Monsieur le Commissaire enquêteur
Enquête publique relative au projet de réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec
Mairie de Noisy-le-Sec
Direction des projets urbains
Centre administratif
1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec