Pôle - Gare

RéaménagementPôle-gare Noisy-le-Sec

Enquête publique jusqu'au 9 décembre 2024 : informez-vous et exprimez-vous !

Publié le

Jusqu'au 9 décembre 2024, informez-vous et exprimez-vous sur le projet de réaménagement du pôle-gare Noisy-le-Sec ! Plusieurs moyens d’information et de participation sont mis à votre disposition pendant ce temps fort de la vie du projet.

Consulter le dossier d'enquête publique en ligne

Lire la lettre d'information spéciale enquête publique

PDF

 -  631.6 KB
Modalités de participation à l'enquête publique

Informez-vous sur le projet

Consultez le dossier d'enquête au format papier en Mairie de Noisy-le-Sec (Centre administratif, 1 rue de Chaâlons) ou numérique sur le site officiel du registre numérique.

Échangez avec le Commissaire enquêteur lors des prochaines permanences

  • Le samedi 30 novembre de 9h00 à 12h00 en mairie de Noisy-le-Sec à l’Hôtel de ville – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
  • Le lundi 9 décembre de 14h30 à 17h30 en Mairie de Noisy-le-Sec au Centre administratif – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)

Participez en déposant votre avis

  • Sur le registre numérique
  • Par mail à [email protected]
  • Sur le registre papier disponible en Mairie de Noisy-le-Sec (Centre administratif, 1 rue de Chaâlons).
  • Par courrier à l’attention de :
    Monsieur le Commissaire enquêteur
    Enquête publique relative au projet de réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec
    Mairie de Noisy-le-Sec
    Direction des projets urbains
    Centre administratif
    1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec

