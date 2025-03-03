Enquête d'utilité publique : avis favorable sur le projet !
Publié le
Suite à l’enquête publique sur le projet de réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec, qui s’est déroulée du 7 novembre au 9 décembre 2024, le commissaire enquêteur indépendant a rendu un avis favorable sur la demande de déclaration d’utilité publique du projet.
Le rapport, l'avis et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont disponibles ci-dessous.
Rapport d'enquête publique
Février 2025
Avis et conclusions motivées
Février 2025
Et maintenant ?
Dans les prochaines semaines, les équipes d’Île-de-France Mobilités vont préciser les suites à donner au projet par rapport aux réserves et recommandations formulées. Dans les prochaines semaines, le Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités délibèrera sur la déclaration de projet du projet de réaménagement du pôle de la gare de Noisy-le-Sec. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis sera ensuite amené à se prononcer sur l’utilité publique du projet.