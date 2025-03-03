Enquête d'utilité publique : avis favorable sur le projet !

Suite à l’enquête publique sur le projet de réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec, qui s’est déroulée du 7 novembre au 9 décembre 2024, le commissaire enquêteur indépendant a rendu un avis favorable sur la demande de déclaration d’utilité publique du projet.

Le rapport, l'avis et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont disponibles ci-dessous.