¡Los resultados de la consulta están en línea!

Los resultados de la consulta sobre el proyecto de desarrollo de la estación Saint-Denis – L'Île-Saint-Denis fueron aprobados por el Consejo del sindicato de transporte de Île-de-France el 13 de diciembre de 2017.

En total, se recogieron unas 400 opiniones y las 5 reuniones locales fueron una oportunidad para intercambios enriquecedores entre el equipo del proyecto y el público. ¡Gracias a todos por vuestra colaboración!

Ahora continuarán estudios más detallados, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la consulta.

Lee el informe

Lee el resumen del informe