ReurbanizaciónPôle de Saint-Denis

Saint-Denis L'Île-Saint-Denis, la quinta estación de Île-de-France, sufre actualmente fallos, especialmente en lo que respecta al tráfico y la seguridad. Dadas las transformaciones urbanas en la zona, en particular el desarrollo del distrito de Sud Confluence y la ampliación del transporte público en el sector más amplio, se espera que el número de pasajeros en la estación aumente significativamente, de ahí la importancia de replantear su distribución y funcionamiento para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros.

El proyecto está organizado en dos componentes:

• la accesibilidad de la estación de tren como parte del Plan Director de Accesibilidad, cuyos trabajos continúan hasta 2024;

• la mejora de la intermodalidad y la calidad del servicio, contribuyendo a la creación de un verdadero centro de intercambio.