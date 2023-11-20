ReurbanizaciónPôle de Saint-Denis

Publicado el
¡Los resultados de la consulta están en línea!
90 000Viajeros
900Trenes
70%de viajeros
1Nuevo
- 2017: Consulta
- 2019: Diagrama esquemático
- 2020: Borrador preliminar
- 2022: Comienzo del trabajo
- Horizonte 2024: Puesta en servicio
Finanzas
- El coste de los trabajos para hacer accesible la estación es de 60 millones de euros;
- Se estima que la continuidad del desarrollo del centro de intercambio se estima, en esta fase de los estudios, en 14 millones de euros.
Actores
La gestión del proyecto para hacer accesible la estación la proporcionan la SNCF y Île-de-France Mobilités, en consulta con el Estado y la Región de Île-de-France.
La gestión del proyecto de los estudios para el centro de intercambio es proporcionada por Île-de-France Mobilités, en consulta con las autoridades locales (Departamento de Seine-Saint-Denis, Ciudad de Saint-Denis y EPT Plaine Commune) y los operadores (SNCF Réseau et Mobilités y RATP).
Île-de-France Mobilités, la autoridad para la movilidad sostenible en Île-de-France, garantiza que se respeten el programa, el calendario y los costes de todo el proyecto.
¿Cómo se puede facilitar la intermovilidad a nivel de estación?