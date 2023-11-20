Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle de Saint-Denis

Región de Île-de-France
Ciudad de Saint-Denis
Establecimiento Territorial Público Comuna de Plaine
SNCF
Île-de-France Mobilités

Saint-Denis L'Île-Saint-Denis, la quinta estación de Île-de-France, sufre actualmente fallos, especialmente en lo que respecta al tráfico y la seguridad. Dadas las transformaciones urbanas en la zona, en particular el desarrollo del distrito de Sud Confluence y la ampliación del transporte público en el sector más amplio, se espera que el número de pasajeros en la estación aumente significativamente, de ahí la importancia de replantear su distribución y funcionamiento para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros.

El proyecto está organizado en dos componentes:

• la accesibilidad de la estación de tren como parte del Plan Director de Accesibilidad, cuyos trabajos continúan hasta 2024;
• la mejora de la intermodalidad y la calidad del servicio, contribuyendo a la creación de un verdadero centro de intercambio.

Plan du projet Remodelación del centro de la estación de Saint-Denis
90 000Viajeros

Diario

900Trenes

Parando en la estación/día

70%de viajeros

para 2030

1Nuevo

Paso subterráneo

Calendario provisional

  • 2017: Consulta
  • 2019: Diagrama esquemático
  • 2020: Borrador preliminar
  • 2022: Comienzo del trabajo
  • Horizonte 2024: Puesta en servicio

Finanzas y actores

Finanzas

  • El coste de los trabajos para hacer accesible la estación es de 60 millones de euros;
  • Se estima que la continuidad del desarrollo del centro de intercambio se estima, en esta fase de los estudios, en 14 millones de euros.

Actores

La gestión del proyecto para hacer accesible la estación la proporcionan la SNCF y Île-de-France Mobilités, en consulta con el Estado y la Región de Île-de-France.

La gestión del proyecto de los estudios para el centro de intercambio es proporcionada por Île-de-France Mobilités, en consulta con las autoridades locales (Departamento de Seine-Saint-Denis, Ciudad de Saint-Denis y EPT Plaine Commune) y los operadores (SNCF Réseau et Mobilités y RATP).

Île-de-France Mobilités, la autoridad para la movilidad sostenible en Île-de-France, garantiza que se respeten el programa, el calendario y los costes de todo el proyecto.