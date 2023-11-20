¡Un nuevo escenario para el intercambiador de la estación Saint-Denis!

El 17 de abril, el Consejo de Mobilités de Île-de-France aprobó el diagrama esquemático y los estudios preliminares para la estación de Saint-Denis.

El proyecto pretende replantear su disposición y funcionamiento para atender el creciente número de pasajeros, mejorar la accesibilidad para todos, la seguridad, los intercambios entre los diferentes modos de transporte y los servicios en la estación.

Actualmente comienza el trabajo en la primera fase de accesibilidad bajo la gestión del proyecto de la SNCF.

Accede a la deliberación y al diagrama esquemático