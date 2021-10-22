RERLínea E

AmpliaciónSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Encargado en 1999, el RER E conectó Haussmann Saint-Lazare (9º de París) con Chelles Gournay (77) y Tournan (77).

La ampliación hacia el oeste hasta Mantes-la-Jolie (78) mejorará el servicio hacia el oeste de la región de Île-de-France al ofrecer una alternativa al RER A, cuyo tramo central está saturado en hora punta. Consiste en la remodelación de la línea existente entre Mantes-la-Jolie y La Défense y en la perforación de un túnel desde La Défense hasta Haussmann Saint-Lazare.

Además, el plan director para el RER E à l'est, aprobado en 2016 por Île-de-France Mobilités, se compromete a un plan para la renovación de esta línea así como de la línea P.

Estado
Francia Relance
Unión Europea
Región de Île-de-France
Departamento de Yvelines
Departamento de Hauts-de-Seine
Ciudad de París
Sociedad de Grandes Proyectos
SNCF
Île-de-France Mobilités

Plan

Cifras clave

55Millas

Extensión

40Actas

entre La Défense y Mantes-la-Jolie (para semidirecto)

620 000Viajeros diarios

con la extensión

2 millonesEmpleos

Sirvió

Calendario

  1. 2010
    Debate público
  2. 2011
    Aprobación del esquema por Île-de-France Mobilités
  3. 2012
    Investigación pública
  4. 2013
    Declaración de utilidad pública
  5. 2014
    Aprobación del proyecto preliminar por Île-de-France Mobilités
  6. 2015
    Aprobación del proyecto preliminar de enmienda por Île-de-France Mobilités
  7. 2016
    Aprobación del plan maestro para el RER E en el este por Île-de-France Mobilités / Aprobación del protocolo marco de financiación por Île-de-France Mobilités
  8. 2016-2023
    Obras en el tramo entre Haussmann Gare Saint-Lazare y Nanterre La Folie
  9. 2023-2024
    Pruebas y pruebas entre Haussmann Gare Saint-Lazare y Nanterre La Folie
  10. Mayo de 2024
    La puesta en servicio gradual entre Haussmann Gare Saint-Lazare y Nanterre La Folie con 4 lanzaderas en horas poco valle entre Magenta Gare du Nord y Nanterre La Folie, y el primer beneficio de inversiones en el oeste
  11. Hoy
    Diciembre de 2024
    Puesta en servicio de la oferta completa en el primer tramo: los trenes RER E desde el este se extienden hasta Nanterre La Folie. Ya no es necesario cambiar de tren en la estación Magenta Gare du Nord ni en la estación Haussmann Gare Saint-Lazare.
  12. Hoy
    2016-2027
    Obras en el tramo entre Nanterre La Folie y Mantes-la-Jolie
  13. Horizonte 2027
    Puesta en servicio completa hasta Mantes-la-Jolie

Financiación y actores