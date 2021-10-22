AmpliaciónSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Encargado en 1999, el RER E conectó Haussmann Saint-Lazare (9º de París) con Chelles Gournay (77) y Tournan (77).

La ampliación hacia el oeste hasta Mantes-la-Jolie (78) mejorará el servicio hacia el oeste de la región de Île-de-France al ofrecer una alternativa al RER A, cuyo tramo central está saturado en hora punta. Consiste en la remodelación de la línea existente entre Mantes-la-Jolie y La Défense y en la perforación de un túnel desde La Défense hasta Haussmann Saint-Lazare.

Además, el plan director para el RER E à l'est, aprobado en 2016 por Île-de-France Mobilités, se compromete a un plan para la renovación de esta línea así como de la línea P.