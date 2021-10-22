AmpliaciónSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Encargado en 1999, el RER E conectó Haussmann Saint-Lazare (9º de París) con Chelles Gournay (77) y Tournan (77).
La ampliación hacia el oeste hasta Mantes-la-Jolie (78) mejorará el servicio hacia el oeste de la región de Île-de-France al ofrecer una alternativa al RER A, cuyo tramo central está saturado en hora punta. Consiste en la remodelación de la línea existente entre Mantes-la-Jolie y La Défense y en la perforación de un túnel desde La Défense hasta Haussmann Saint-Lazare.
Además, el plan director para el RER E à l'est, aprobado en 2016 por Île-de-France Mobilités, se compromete a un plan para la renovación de esta línea así como de la línea P.
Plan
Cifras clave
55Millas
Extensión
40Actas
entre La Défense y Mantes-la-Jolie (para semidirecto)
620 000Viajeros diarios
con la extensión
2 millonesEmpleos
Sirvió
Calendario
- 2010Debate público
- 2011Aprobación del esquema por Île-de-France Mobilités
- 2012Investigación pública
- 2013Declaración de utilidad pública
- 2014Aprobación del proyecto preliminar por Île-de-France Mobilités
- 2015Aprobación del proyecto preliminar de enmienda por Île-de-France Mobilités
- 2016Aprobación del plan maestro para el RER E en el este por Île-de-France Mobilités / Aprobación del protocolo marco de financiación por Île-de-France Mobilités
- 2016-2023Obras en el tramo entre Haussmann Gare Saint-Lazare y Nanterre La Folie
- 2023-2024Pruebas y pruebas entre Haussmann Gare Saint-Lazare y Nanterre La Folie
- Mayo de 2024La puesta en servicio gradual entre Haussmann Gare Saint-Lazare y Nanterre La Folie con 4 lanzaderas en horas poco valle entre Magenta Gare du Nord y Nanterre La Folie, y el primer beneficio de inversiones en el oeste
- HoyDiciembre de 2024Puesta en servicio de la oferta completa en el primer tramo: los trenes RER E desde el este se extienden hasta Nanterre La Folie. Ya no es necesario cambiar de tren en la estación Magenta Gare du Nord ni en la estación Haussmann Gare Saint-Lazare.
- Hoy2016-2027Obras en el tramo entre Nanterre La Folie y Mantes-la-Jolie
- Horizonte 2027Puesta en servicio completa hasta Mantes-la-Jolie