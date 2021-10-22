RERLínea E

AmpliaciónSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Financiación y actores

Actores

Los propietarios del proyecto son SNCF Réseau (infraestructura de transporte de la red ferroviaria nacional) y Transilien SNCF Voyageurs.

Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora para la movilidad sostenible en Île-de-France:

  • garantiza la calidad de la red de la nueva red (conexiones y estaciones)
  • Lidera la coordinación de los estudios de interconexión ferroviaria
  • estudia la evolución de la red de autobuses en colaboración con las autoridades locales
  • financia la operación.
Financiación
Infraestructura

3.800 millones de euros (bajo las condiciones económicas de 2012), financiados por el Estado, la región de Île-de-France, el departamento de Yvelines, el departamento de Hauts-de-Seine, la ciudad de París, la Société des Grands Projects, SNCF Réseau y Île-de-France Mobilités.

Material rodante

1.800 millones de euros, financiados al 100% por Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités
La granja

100% financiado por Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités