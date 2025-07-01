Nueva líneaAntony - Clamart
Perspectivas
- Parc des Sports: Parc des Sports avenida Paul Langevin en Plessis-Robinson © A. Faugères / diseñadores: Attica y Richez-Associés.
- Croix-de-Berny: Estación terminal La Croix-de-Berny avenue du Général de Gaulle en Antony © A. Faugères / diseñadores: Attica y Richez-Associés.
- Théâtre La Piscine: Station Théâtre La Piscine avenue de la Division-Leclerc en Châtenay-Malabry © A. Faugères / diseñadores: Attica y Richez-Associés.
- Cité-Jardin: Estación Cité-Jardin avenue de la Division-Leclerc en Châtenay-Malabry © A. Faugères / diseñadores: Attica y Richez-Associés.
- Hospital Béclére: estación del Hospital Béclère en la Avenida Paul Langevin en Clamart © A. Faugères / diseñadores: Attica y Richez-Associés.