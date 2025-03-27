TrípoloParcours usagers Gare de Lyon, de Bercy et d'Austerlitz

750 000
3
10
10
5
2
Este proyecto pretende mejorar los recorridos de los usuarios en tres estaciones estructuradas para la Île-de-France: la Gare de Lyon, la estación Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne y la Gare d'Austerlitz.
Finanzas
109 millones de euros (valor 2018)
La gestión del proyecto de los estudios la lleva a cabo Île-de-France Mobilités, hasta el plan principal, en consulta con el Estado, la región de Île-de-France, la ciudad de París, los ayuntamientos de los distritos 5, 12 y 13 y los operadores (SNCF y RATP).
Estos actores garantizan la financiación de los estudios de viabilidad hasta la consulta. Île-de-France Mobilités, la autoridad para la movilidad sostenible en Île-de-France, garantiza que se respeten el programa, el calendario y los costes de todo el proyecto.
- Île-de-France Mobilités es la única autoridad organizadora de movilidad sostenible en Île-de-France. Imagina, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. Su objetivo: mejorar la movilidad y el servicio proporcionado a los pasajeros mediante la pilotaje de este proyecto junto a los demás actores.
- La Región de Île-de-France cofinancia proyectos para la renovación y desarrollo de grandes polos multimodales.
Para la mejora de los recorridos de los usuarios en la Gare de Lyon, Gare de Bercy y Gare d'Austerlitz, contribuye un 52,5% a la financiación de los estudios.
El objetivo es anticipar la llegada de nuevos flujos de pasajeros, hacer que estos centros sean más accesibles, legibles y seguros, pero también desarrollar los nuevos servicios que esperan los usuarios.
- Como parte de la CPER 2015-2020, el Estado está invirtiendo en la modernización y desarrollo de la red existente en la región de Île-de-France. Así, contribuye a la mejora de las condiciones de transporte para los residentes de Île-de-France. El Estado financia el 22,5% de los estudios del proyecto.
Actores
Esta consulta involucra a la Ciudad de París, la RATP y la SNCF. Estos actores trabajan a diario en tus estaciones para organizar todos los viajes.
Las lecciones aprendidas de la consulta también serán, para cada una de las estaciones, un apoyo valioso para los proyectos de desarrollo que están diseñando cada uno de los actores implicados (SNCF, RATP, Ciudad de París).