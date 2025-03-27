TrípoloParcours usagers Gare de Lyon, de Bercy et d'Austerlitz

109 millones de euros (valor 2018)

La gestión del proyecto de los estudios la lleva a cabo Île-de-France Mobilités, hasta el plan principal, en consulta con el Estado, la región de Île-de-France, la ciudad de París, los ayuntamientos de los distritos 5, 12 y 13 y los operadores (SNCF y RATP).

Estos actores garantizan la financiación de los estudios de viabilidad hasta la consulta. Île-de-France Mobilités, la autoridad para la movilidad sostenible en Île-de-France, garantiza que se respeten el programa, el calendario y los costes de todo el proyecto.