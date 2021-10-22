AutobúsTzen 2

Nueva líneaLieusaint > Melun

El Tzen 2 es un proyecto de autobús que circulará por carriles dedicados con equipos de bajo consumo de carbono y con tiempos de viaje rápidos y fiables entre Lieusaint y Melun.

Conectará muchas infraestructuras en las ciudades de Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis y Melun. Conectará con una red local de autobuses muy amplia y con la red regional de transporte, en particular con el RER D y el Transilien R.

© Urbanica - Intención de desarrollo no contractual - Perspectiva que muestra la integración del carril dedicado frente al Centro Hospitalario (Santépôle) de Melun (RD 306)
© Parimage - Intención de desarrollo no contractual - Perspectiva que muestra el desarrollo de la plataforma Tzen 2 al nivel del Boulevard Gambetta en Melun
© Parimage - Intención de desarrollo no contractual - Perspectiva de Saint-Ambroise Street
© Parimage - Intención de desarrollo no contractual - Perspectiva que muestra el desarrollo de la plataforma Tzen 2 al nivel de la Avenida Thiers en Melun
© Imagen - Intención de desarrollo no contractual - Perspectiva mostrando la nueva rotonda Olof Palme en Savigny-le-Temple (vista desde la Avenue des Routoires)
Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Sena y Marne
Île-de-France Mobilités
La ruta comienza en Lieusaint, en la estación Carré Trait d'union, en conexión con el Tzen 1. Luego continúa en Savigny-Le-Temple con 8 estaciones, en Cesson con 3 estaciones y en Vert-Saint-Denis con 3 estaciones. Luego termina en Melun con 11 estaciones, incluyendo la terminal que es la estación de Melun, donde hay conexiones con el RER D y el Transilien R. Además, la ruta ofrecerá numerosas conexiones con la red local de autobuses.

Cifras clave

27 000Pasajeros diarios esperados

6 minutosTiempo de espera entre cada autobús

Durante las horas punta

26Estaciones en cada dirección

19Kilómetros de recorrido

2Estaciones de conexión

Calendario

Financiación y actores
  1. 2009
    Consulta
  2. 2010 - 2011
    Estudios preliminares
  3. 2012
    Adopción del Plan
  4. 2012
    Designación del Departamento de Seine-et-Marne como propietario del proyecto por Île-de-France Mobilités
  5. 2013
    Investigación de interés público
  6. 2014
    Declaración de utilidad pública
  7. 2017
    Validación de estudios detallados
  8. Hoy
    2019 - 2031
    Concesiones y obras de infraestructuras