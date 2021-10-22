Nueva líneaLieusaint > Melun

El Tzen 2 es un proyecto de autobús que circulará por carriles dedicados con equipos de bajo consumo de carbono y con tiempos de viaje rápidos y fiables entre Lieusaint y Melun.

Conectará muchas infraestructuras en las ciudades de Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis y Melun. Conectará con una red local de autobuses muy amplia y con la red regional de transporte, en particular con el RER D y el Transilien R.