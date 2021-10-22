Nueva líneaLieusaint > Melun

El Tzen 2 es un proyecto de autobús que circulará por carriles dedicados con equipos de bajo consumo de carbono y con tiempos de viaje rápidos y fiables entre Lieusaint y Melun.
Conectará muchas infraestructuras en las ciudades de Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis y Melun. Conectará con una red local de autobuses muy amplia y con la red regional de transporte, en particular con el RER D y el Transilien R.
Cifras clave
27 000Pasajeros diarios esperados
6 minutosTiempo de espera entre cada autobús
Durante las horas punta
26Estaciones en cada dirección
19Kilómetros de recorrido
2Estaciones de conexión
Calendario
- 2009Consulta
- 2010 - 2011Estudios preliminares
- 2012Adopción del Plan
- 2012Designación del Departamento de Seine-et-Marne como propietario del proyecto por Île-de-France Mobilités
- 2013Investigación de interés público
- 2014Declaración de utilidad pública
- 2017Validación de estudios detallados
- Hoy2019 - 2031Concesiones y obras de infraestructuras