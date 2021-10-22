Financiación y actores

El desarrollo de la movilidad libre de carbono sigue siendo una prioridad importante para el Estado. Además, para afrontar los retos de los desplazamientos y las expectativas de los residentes de Île-de-France, el Estado se compromete a ofrecer un transporte más moderno y eficiente. Transporte público interconectado que facilita las conexiones y mejora los desplazamientos diarios en la red de Île-de-France. Al contribuir financieramente con un 17,8% al proyecto Tzen 2, el Estado persigue su objetivo regional de apoyar la movilidad y los proyectos en desarrollo en la región de Seine-et-Marne.

Como principal financiador del transporte público en la región de Île-de-France, la región de Île-de-France está invirtiendo enormemente para modernizar y ampliar la red. Junto a Île-de-France Mobilités, actúa para mejorar de forma sostenible las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France y satisfacer las necesidades de todos los usuarios.