Financiación y actores
Los actores del proyecto
La gestión del proyecto ha sido delegada por Île-de-France Mobilités al Departamento de Seine et Marne desde 2012.
Los financiadores del proyecto
Infraestructura
Las obras de infraestructuras (179,1 millones de euros en las condiciones económicas de 2016) están financiadas por el Estado con un 17,8%, la región de Île-de-France con un 51,4% y el departamento de Seine-et-Marne con un 30,8%.
Material rodante
El material rodante (es decir, los autobuses) será financiado al 100% por Île-de-France Mobilités.
La granja
La operación (es decir, el mantenimiento de autobuses y estaciones, recursos humanos y videovigilancia, etc.) será financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.
El desarrollo de la movilidad libre de carbono sigue siendo una prioridad importante para el Estado. Además, para afrontar los retos de los desplazamientos y las expectativas de los residentes de Île-de-France, el Estado se compromete a ofrecer un transporte más moderno y eficiente. Transporte público interconectado que facilita las conexiones y mejora los desplazamientos diarios en la red de Île-de-France. Al contribuir financieramente con un 17,8% al proyecto Tzen 2, el Estado persigue su objetivo regional de apoyar la movilidad y los proyectos en desarrollo en la región de Seine-et-Marne.
Como principal financiador del transporte público en la región de Île-de-France, la región de Île-de-France está invirtiendo enormemente para modernizar y ampliar la red. Junto a Île-de-France Mobilités, actúa para mejorar de forma sostenible las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France y satisfacer las necesidades de todos los usuarios.
Al calmar el tráfico de coches, desarrollar el transporte público, el transporte escolar, los servicios locales, el coche compartido y las conexiones en bicicleta, el Departamento de Seine-et-Marne es una comunidad movilizada para promover la movilidad de Seine-et-Marne. Para lograrlo, el Departamento apoya numerosos proyectos en la región de Seine-et-Marne junto con los distintos socios. En este billete, se financia el proyecto Tzen 2 con un valor del 30,8%.