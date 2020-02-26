Los comités de línea

Los comités de línea se establecieron por primera vez en la región de Île-de-France en 2007, y luego se generalizaron cuando se renovó el contrato entre la STIF y los operadores RATP y SNCF para el periodo 2008-2011. Los comités de línea son una oportunidad para presentar una evaluación del funcionamiento de la red y las acciones implementadas: ayudan a situar el eje en cuestión dentro del sistema general de transportes. Los comités de línea están dirigidos por Île-de-France Mobilités y presididos siempre que sea posible por un miembro electo de su Junta de Administración. Los servicios de Île-de-France Mobilités, el operador y el responsable de infraestructuras revisan el rendimiento de la línea y luego presentan sus perspectivas de mejora.

Como lugares donde se escuchan y expresan las necesidades, los comités de línea permiten enriquecer las propuestas para el desarrollo del servicio mediante una visión compartida de los distintos actores. Los siguientes son invitados sistemáticamente:

representantes de asociaciones locales y regionales de usuarios de transporte,

los miembros del Comité de Socios de Movilidad,

autoridades locales que albergan una estación o están relacionadas con el perímetro de servicio de una línea (municipios, intermunicipales, consejos departamentales, consejo regional de Île-de-France y consejos regionales vecinos en caso de un servicio transregional o impacto en la red TER),

parlamentarios,

socios económicos (CCIs, gestores de aeropuertos, operadores de sitios de eventos, etc.)

el operador de la línea,

El gestor de infraestructuras

Las observaciones y propuestas realizadas durante las reuniones influirán en los estudios y decisiones de la autoridad organizadora.