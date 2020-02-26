Los Comités de Línea

Île-de-France Mobilités mantiene un diálogo estrecho con los actores del transporte público para informar las decisiones tomadas en cuanto al desarrollo del servicio de transporte. Diversos organismos tienen como objetivo informar, consultar y compartir los resultados de los estudios realizados con las partes interesadas en la red de transporte de Île-de-France.

Los comités de línea

Los comités de línea se establecieron por primera vez en la región de Île-de-France en 2007, y luego se generalizaron cuando se renovó el contrato entre la STIF y los operadores RATP y SNCF para el periodo 2008-2011. Los comités de línea son una oportunidad para presentar una evaluación del funcionamiento de la red y las acciones implementadas: ayudan a situar el eje en cuestión dentro del sistema general de transportes. Los comités de línea están dirigidos por Île-de-France Mobilités y presididos siempre que sea posible por un miembro electo de su Junta de Administración. Los servicios de Île-de-France Mobilités, el operador y el responsable de infraestructuras revisan el rendimiento de la línea y luego presentan sus perspectivas de mejora.

Como lugares donde se escuchan y expresan las necesidades, los comités de línea permiten enriquecer las propuestas para el desarrollo del servicio mediante una visión compartida de los distintos actores. Los siguientes son invitados sistemáticamente:

  • representantes de asociaciones locales y regionales de usuarios de transporte,
  • los miembros del Comité de Socios de Movilidad,
  • autoridades locales que albergan una estación o están relacionadas con el perímetro de servicio de una línea (municipios, intermunicipales, consejos departamentales, consejo regional de Île-de-France y consejos regionales vecinos en caso de un servicio transregional o impacto en la red TER),
  • parlamentarios,
  • socios económicos (CCIs, gestores de aeropuertos, operadores de sitios de eventos, etc.)
  • el operador de la línea,
  • El gestor de infraestructuras

Las observaciones y propuestas realizadas durante las reuniones influirán en los estudios y decisiones de la autoridad organizadora.

Comité de Obras

Cada verano, las necesidades de mantenimiento y modernización de infraestructuras requieren planificar trabajos en las líneas de transmisión de la red de Île-de-France. Antes de la campaña anual de comunicación , se organizan comités dos veces al año para presentar en detalle el programa de obras e interrupciones del tráfico a los representantes electos de las autoridades locales correspondientes y a los representantes de las asociaciones de usuarios.

También se organizan comités de obras para cierres prolongados fuera del periodo de verano.

Cada año, al inicio del curso escolar, se presenta un informe sobre el trabajo de verano a todas las asociaciones de usuarios del transporte.

Última actualización el 16 de octubre de 2025.

