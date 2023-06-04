Trabajo de verano 2023: todo lo que necesitas saber

¡Es cierto que queda trabajo por hacer este verano!

Pero para Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF, el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras es una prioridad absoluta para un transporte público que es cada vez más cómodo, adaptado y seguro para los 12 millones de pasajeros diarios.

Este año 2023, de nuevo, se están invirtiendo casi 4.200 millones de euros para modernizar y mantener infraestructuras, y construir la red de Île-de-France del mañana, ya sea RER, trenes, metros, tranvías, así como estaciones y estaciones.

Así que RER, tren, metro, tranvía: este verano de nuevo, se va a renovar la red ferroviaria en:

5 líneas RER,

7 líneas de tren,

9 líneas de metro,

y 4 líneas de tranvía.

Este trabajo requerirá interrupciones temporales del tráfico durante el verano y irá acompañado invariablemente de un plan de transporte alternativo adaptado para tener un impacto mínimo en la vida diaria de los pasajeros.

Hacemos balance para ayudarte a moverte durante este periodo.