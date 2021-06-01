Línea H

En Valmondois, la SNCF renovará 13 desvíos y cruces* y 1400 metros de vía y lastre entre el 7 de agosto y el 25 de noviembre.

Consecuencias en el tráfico de la Línea H

5 y 6 de agosto : no circulan trenes entre las estaciones de Ermont-Eaubonne – Valmondois y Pontoise – Persan Beaumont. Se establece un servicio de autobús de reemplazo

*Los cambios y cruces son todos los elementos que sostienen el tren. Están compuestos por elementos fijos (tanques de lastre y traviesas) y elementos móviles (cambios de aguja, que permiten que el tren se apague).

Para saber más sobre las obras en la línea H