Trabajo en vuestras líneas de tren en verano 2023
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Hacemos un balance de las obras que se están realizando este verano en vuestras vías de tren y sus consecuencias en las condiciones del tráfico.
Línea H
En Valmondois, la SNCF renovará 13 desvíos y cruces* y 1400 metros de vía y lastre entre el 7 de agosto y el 25 de noviembre.
Consecuencias en el tráfico de la Línea H
- 5 y 6 de agosto : no circulan trenes entre las estaciones de Ermont-Eaubonne – Valmondois y Pontoise – Persan Beaumont. Se establece un servicio de autobús de reemplazo
*Los cambios y cruces son todos los elementos que sostienen el tren. Están compuestos por elementos fijos (tanques de lastre y traviesas) y elementos móviles (cambios de aguja, que permiten que el tren se apague).
Para saber más sobre las obras en la línea H
Línea J
Trabajo en la línea J
- En Gargenville, se llevará a cabo una operación para renovar 1200 metros de vía y lastre y 2 desvíos : del 21 de agosto al 8 de septiembre para trabajos preparatorios y del 8 al 25 de septiembre sin impacto en el tráfico.
- En el lado de Nanterre : las principales obras de túnel necesarias para la apertura, en primavera de 2024, de la línea E del RER a Nanterre (proyecto Eole) se completarán en junio de 2023. El verano se dedicará a las pruebas ferroviarias y al avance del proyecto.
- Además, se realizarán trabajos en "los futuros cajones giratorios" de la futura rama occidental del RER E (Mantes-La Jolie - Rosa Parks) en la estación Rosa Parks los días 17 y 18 de junio.
- En Mantes-la-Jolie : al mismo tiempo, la SNCF continúa trabajando para permitir la apertura del RER E en Mantes-la-Jolie a finales de 2026. Los trabajos de este verano tendrán como objetivo finalizar la tercera vía entre Epône Mézières y la estación de Mantes, continuar las obras de conexión del viaducto entre Buchelay y Mantes-la-Jolie y finalizar el ensanchamiento del puente ferroviario de Buchelay.
Consecuencias en el tráfico de la línea J
- Del 10 de julio al 13 de agosto : no circulan trenes entre las estaciones de Epône Mézières y Mantes-la-Jolie. Se instala un servicio de autobús de reemplazo entre estas estaciones.
- 8 y 9 de julio : cierre entre París St Lazare - Mantes. Autobuses de reemplazo y refuerzos de líneas regulares.
- 5 y 6 de agosto - 19 y 20 de agosto - 26 y 27 de agosto : no circulan trenes entre las estaciones de Les Mureaux y Mantes-la-Jolie. Se establece un servicio de autobús de reemplazo entre estas estaciones, así como refuerzos en las líneas regulares de autobús.
- Los días 8 y 9 de julio y los 12 y 13 de agosto: no circulantrenes entre las estaciones de Issou Porcheville y Mantes-la-Jolie. Se ha establecido un servicio de autobús de reemplazo.
- 12 y 13 de agosto - 19 y 20 de agosto - 26 y 27 de agosto : no circulan trenes entre París Saint-Lazare Saint-Cloud / Garches - Marnes la Coquette. Se ha establecido un servicio de autobús de reemplazo.
Para saber más sobre las obras en la línea J
Línea K
- Del 8 de julio al 14 de agosto : no circulan trenes entre París Gare du Nord y Mitry-Claye. Se invita a los pasajeros a utilizar el RER B. Habrá lanzaderas ferroviarias entre Mitry-Claye y Crépy-en-Valois.
Para saber más sobre las obras en la línea K
Línea L
- La SNCF continuará la construcción de una caseta de señales en Versalles. El trabajo se realizará durante el día los días laborables desde el 1 de junio y por la noche del 2 de mayo al 28 de julio.
- Del 5 al 20 de agosto : no circulan trenes entre las estaciones de Maisons Laffitte y Cergy-le-Haut. Se establece un servicio de autobús de reemplazo entre estas estaciones, así como refuerzos en las líneas regulares de autobús.
- Los días 15 y 16 de julio, 22 y 23 de julio y 29 y 30 de julio : la estación de la prefectura de Cergy no será atendida en ninguna dirección . Se invita a los pasajeros a utilizar las líneas regulares
Para saber más sobre las obras en la línea L
Línea N
- Del 8 de julio al 13 de agosto : no circulan trenes entre las estaciones de Plaisir Grignon y Mantes-la-Jolie. Se establece un servicio de autobús de reemplazo
Línea P
- Del 15 de julio al 27 de agosto : no circulan trenes entre las estaciones de Meaux y La Ferté Milon. Se instala un servicio de autobús de reemplazo entre estas estaciones.
- Los días 14, 15 y 16 de julio : no circulan trenes por las ramas de Coulommiers y Provins. Se ha establecido un servicio de autobús de reemplazo.
- Del 3 de julio al 27 de agosto: la estación de Nangis no está servida. Se ha establecido un servicio de autobús de reemplazo.
Para saber más sobre las obras en la línea P
Línea R
- Sustitución de 15 km de vías entre Vernou-la-Celle-sur-Seine, La Grande Paroisse, Fontenay-sur-Loing y Cepoy del 31 de julio al 6 de septiembre.
Para saber más sobre las obras de la línea R:
U-Line
- 12 y 13 de agosto, 19 y 20 de agosto, y 26 y 27 de agosto : no circulan trenes entre las estaciones de La Défense y Suresnes. Se ha establecido un servicio de autobús de reemplazo.
Para saber más sobre las obras en la línea U