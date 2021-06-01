Obras de verano 2023 en la red RER
Publicado el
Hacemos balance de los trabajos de verano y de las restricciones de tráfico asociadas a tus líneas RER.
RER A
Como parte de los trabajos para renovar los desvíos y cruces* y mantener la infraestructura, el RER A estará cerrado todo el día:
- Del 9 al 18 de agosto inclusive: la línea A del RER estará cerrada entre las estaciones Nation y Val de Fontenay , así como entre Nation y Fontenay-sous-Bois,
- Del 5 al 20 de agosto inclusive: la línea A del RER estará cerrada entre las estaciones Cergy-Le Haut y Conflans-Fin d'Oise.
Por cada cierre excepcional, se ofrecerá a los pasajeros un plan de transporte alternativo y autobuses de reemplazo.
*Los cambios y cruces son todos los elementos que sostienen el tren. Están compuestos por elementos fijos (tanques de lastre y traviesas) y elementos móviles (cambios de aguja, que permiten que el tren se apague).
Para saber más sobre las obras de la línea RER A
RER B
Trabajo de modernización
Continúan los trabajos de modernización en la línea B del RER para acomodar trenes más rápidos, eficientes y espaciosos, al tiempo que mejoran la regularidad y seguridad de las líneas.
Durante las obras, algunas estaciones y partes de la línea no serán atendidas :
- Del 29 de mayo al 27 de agosto : en ambas direcciones, los trenes no pararán en la estación de Bagneux.
- Del 22 de julio al 25 de agosto inclusive : la línea estará cerrada entre Bourg-la-Reine y Robinson, rama Robinson.
- Del 14 de julio al 20 de agosto inclusive : cierre del tramo Fontaine-Michalon - Massy-Palaiseau como parte de la sustitución de los puentes centenarios de Chartres (Línea B) y Gallardon (Línea C). Una operación a gran escala en la localidad de Massy (91), cerca de la estación de tren Massy-Verrières.
- Del 22 de julio al 4 de agosto inclusive : cierre de la línea entre Fontaine Michalon y Croix de Berny (que extiende la zona de cierre desde Massy-Palaiseau hasta Croix de Berny durante sus dos semanas, véase arriba) para mejorar las operaciones ferroviarias interregionales TGV.
- Del 24 de julio al 12 de agosto inclusive: no circularán trenes desde las 23:30 entre Denfert-Rochereau y la Gare du Nord como parte del mantenimiento patrimonial de las vías Châtelet-Les-Halles.
Para cada cierre, se ofrece un plan de transporte alternativo a los pasajeros.
Trabajos en el eje norte del RER B: cierre del 12, 13 y 14 de agosto incluidos
El sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de agosto de 2023, las modernizaciones de la SNCF en el RER B, culminación de más de dos años de trabajo, proporcionarán al RER B una nueva terminal temporal que seutilizará para mantener trenes en determinados tramos de la línea en caso de incidentes. Las obras también preparan la llegada de los nuevos autobuses lanzadera del aeropuerto y crean una nueva terminal de la línea al norte, en La Plaine-Stade-de-France.
Terminales temporales que aumentarán la capacidad de giro de los trenes y, por tanto, mantendrán mejor el tráfico en caso de recorte.
Del 12 al 14 de agosto: los impactos en la línea París-Laon
- No circularán trenes por las vías habituales entre París y Mitry-Claye,
- Algunos trenes se desviarán vía Ormoy-Villers y Creil, con tiempos de viaje más largos.
Del 12 al 14 de agosto: consecuencias para el tráfico del RER B
No circularán trenes en ninguna dirección entre:
- París Gare du Nord y Mitry-Claye,
- París, Gare du Nord y Aulnay-sous-Bois.
Los trenes circularán entre:
- El sur de la línea y la Gare du Nord en el metro de París,
- Entre Mitry-Claye y Crépy-en-Valois,
- Aulnay-sous-Bois y el aeropuerto CDG 2 en lanzaderas.
- Se instalarán autobuses de reemplazo entre París y Compans.
12, 13 y 14 de agosto de 2023: pasajeros, posponed vuestros viajes
Durante este periodo, se invita a los viajeros a posponer su viaje, especialmente el lunes 14 de agosto. Para las personas que tendrían que viajar, se instalan autobuses de reemplazo.
Para más información y detalles sobre soluciones alternativas, visita la web de transilien.com, la sección RER B, el blog de RER B, la sección de obras o lee nuestro artículo sobre el tema .
Otros trabajos en el RER B: cierre de la línea durante todo el verano a partir de las 23:00.
Otras operaciones se llevarán a cabo en la línea B y requerirán el cierre de la línea durante todo el verano a partir de las 23 :00:
- Obras para reemplazar 14 km de vía en los municipios entre Aulnay y Mitry : en Aulnay entre el 31 de julio y el 5 de agosto, en Mitry del 21 de agosto al 14 de octubre, en Sevran-Livry del 21 de agosto al 30 de septiembre, y en Sevran del 21 de agosto al 30 de septiembre.
- Trabajos de renovación de vías y lastre: entre París y Aulnay del 8 de julio al 14 de agosto.
- Preparación para la llegada del nuevo material rodante a La Courneuve : del 11 al 26 de junio por la noche entre semana y fines de semana, de 23:30 a 4:30 de la mañana.
Para saber más sobre las obras en la línea B del RER
RER C
Durante el periodo de verano, la SNCF llevará a cabo trabajos de modernización y regeneración del equipo :
- Se renovaron 910 metros de vía entre las estaciones Invalides y Musée d'Orsay entre el 3 de julio y el 1 de septiembre,
- 2,8 km de reemplazo de vías y lastre entre las estaciones Musée d'Orsay y Notre Dameentre el 15 de julio y el 17 de agosto,
- Refuerzo de las estructuras del túnel de la línea C en Pont d'Alma entre el 16 de julio y el 26 de agosto,
- Sustitución de 12,5 km de vía (entre Lardy y Etampes) y 17 km (entre Vanves y La Verrière) hasta el 30 de septiembre,
- Construcción de una caseta de señales en Dourdan durante todo el verano, por la noche entre semana,
- Sustitución de la señalización en Savigny-sur-Orge en las noches del 25 al 26 de junio.
- Circunvalación ferroviaria entre Massy y Antony para eliminar el cruce de las líneas B y C y evitar conflictos de tráfico.
Consecuencias en el tráfico de la Línea C
- 1, 2, 8 y 9 de julio: los trenes serán directos entre Choisy-le-Roi y Juvisy.
- Del 15 de julio al 26 de agosto : no circulan trenes entre las estaciones de Avenue Henri Martin, Javel y Austerlitz. Se invita a los pasajeros a utilizar las líneas habituales (Metro 10, Bus 30 y Bus 63).
- Del 15 de julio al 26 de agosto: no circulan trenes entre las estaciones de Pont de Rungis y Massy Palaiseau. Se invita a los pasajeros a utilizar las líneas normales.
Bueno saberlo
Como parte de los trabajos de sustitución de los puentes de Chartres (RER B) y Gallardon (RER C), la LGV Atlantiques se interrumpe desde las 23:30 horas del 17 de julio hasta las 5:00 a.m. del 20 de julio y desde las 23:00 del 7 de agosto hasta las 5:30 a.m. del 10 de agosto. Los TGV serán desviados en la Gare d'Austerlitz.
Para saber más sobre los trabajos en la línea C del RER
RER D
Trabajos previstos en la línea RER D
- Preparando la llegada de los trenes RER de Nueva Generación : en el eje Juvisy - Corbeil Essonnes vía Évry Courcouronnes, la SNCF realizará trabajos de refuerzo de catenaria en el sector de la Meseta del 1 al 2 de julio, del 2 al 3 de septiembre, así como todas las noches de 22:00 a 6:00 de la mañana en días laborables hasta diciembre de 2023.
- Elevación de los muelles en Maisons-Alfort-Alfortville del 9 al 11 de junio, del 16 al 18 de junio, y del 23 al 25 de junio. El resto del trabajo tendrá lugar entre semana por la noche, de 22:00 a 6:00 hasta agosto de 2023.
Consecuencias en el tráfico de la Línea D
- Del 10 al 29 de julio y del 31 de julio al 26 de agosto en el eje Juvisy - Corbeil Essonnes vía Évry Courcouronnes: los trenes circulan solo en una dirección en la línea D (en el eje.
- Entre semana, los trenes circulan de 4:25 a 9 :00 hacia París y de 16:35 a 21:00 en dirección a las provincias.
- Los fines de semana, los trenes circulan en dirección a París desde la mañana hasta las 14:55 y en sentido contrario desde las 15:00 hasta el final del servicio.
La otra dirección del tráfico la proporciona un servicio de autobús sustituto
Para saber más sobre las obras en la línea RER D
RER E
Trabajos previstos en la línea E del RER
En el eje Este, la SNCF llevará a cabo trabajos de regeneración:
- Se renovarán 14 km de vías entre Pantin y Noisy-le-Sec entre el 29 de mayo y el 1 de julio.
- Operaciones de retirada de desvíos y sustitución en la estación La Ferté Milon del 14 de julio al 14 de septiembre.
- Entre Yvris y Emerainville, las vías serán renovadas los días 15, 16, 22 y 23 de julio.
- En Vaires-sur-Marne, se transformarán cinco equipos de mantenimiento de vías y 1200 metros de vía y lastre : los trabajos preparatorios tendrán lugar del 14 de agosto al 17 de septiembre y los principales del 18 de septiembre al 24 de noviembre.
Consecuencias sobre el tráfico de la línea E (y P)
Como parte de las obras y del proyecto EOLE, algunas estaciones parisinas estarán sujetas a aplazamientos de tráfico:
- Los fines de semana del 3, 4 y 10 y 11 de junio : las estaciones Haussmann Saint Lazare y Magenta,
- El fin de semana del 17 y 18 de junio : las estaciones Haussmann Saint Lazare, Magenta y Rosa Parks,
- Del 19 al 28 de junio : estación Haussmann Saint Lazare.
Para las demás operaciones de verano (relacionadas con el RER E y la línea P), se esperan otros cambios en el servicio :
- 29 y 30 de julio, 5 y 6 de agosto, 11 y 12 de agosto, 19 y 20 de agosto y 26 y 27 de agosto :
- La estación de Chelles Gournay no estará servida en ambas direcciones.
- La estación Vaires Torcy no estará servida en dirección a París.
- Del 15 de julio al 27 de agosto : no hay trenes entre las estaciones de Meaux y La Ferté Milon. Se establecerá un servicio de autobús de reemplazo entre estas estaciones.
- Los días 14, 15 y 16 de julio : no se permiten trenes en las ramas de Coulommiers y Provins. Se pondrá en marcha un servicio de autobús de reemplazo.
- Del 3 de julio al 27 de agosto: la estación de Nangis no estará atendida en ambas direcciones. Se ha establecido un servicio de autobús de reemplazo.
Todo sobre el RER E