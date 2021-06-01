Obras de verano 2023 en la red RER

Trabajos en el eje norte del RER B: cierre del 12, 13 y 14 de agosto incluidos

El sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de agosto de 2023, las modernizaciones de la SNCF en el RER B, culminación de más de dos años de trabajo, proporcionarán al RER B una nueva terminal temporal que seutilizará para mantener trenes en determinados tramos de la línea en caso de incidentes. Las obras también preparan la llegada de los nuevos autobuses lanzadera del aeropuerto y crean una nueva terminal de la línea al norte, en La Plaine-Stade-de-France.

Terminales temporales que aumentarán la capacidad de giro de los trenes y, por tanto, mantendrán mejor el tráfico en caso de recorte.

Del 12 al 14 de agosto: los impactos en la línea París-Laon

No circularán trenes por las vías habituales entre París y Mitry-Claye,

Algunos trenes se desviarán vía Ormoy-Villers y Creil, con tiempos de viaje más largos.

Del 12 al 14 de agosto: consecuencias para el tráfico del RER B

No circularán trenes en ninguna dirección entre:

París Gare du Nord y Mitry-Claye,

y París, Gare du Nord y Aulnay-sous-Bois.

Los trenes circularán entre:

El sur de la línea y la Gare du Nord en el metro de París,

y la Entre Mitry-Claye y Crépy-en-Valois ,

y , Aulnay-sous-Bois y el aeropuerto CDG 2 en lanzaderas.

en lanzaderas. Se instalarán autobuses de reemplazo entre París y Compans.

12, 13 y 14 de agosto de 2023: pasajeros, posponed vuestros viajes

Durante este periodo, se invita a los viajeros a posponer su viaje, especialmente el lunes 14 de agosto. Para las personas que tendrían que viajar, se instalan autobuses de reemplazo.

Para más información y detalles sobre soluciones alternativas, visita la web de transilien.com, la sección RER B, el blog de RER B, la sección de obras o lee nuestro artículo sobre el tema .