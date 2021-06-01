Verano 2023 obras en líneas de metro
Hacemos balance del trabajo de verano en vuestras líneas de metro.
Trabaja en las líneas: horarios para ayudarte a orientarte
Para que los pasajeros puedan orientarse fácilmente y planificar sus trayectos según los días de trabajo, se mostrarán calendarios informativos en las estaciones y se actualizarán los planificadores de rutas.
Línea 4
Como parte de la adaptación y modernización de la línea y las estaciones, la línea 4 se cerrará varias veces en los próximos meses:
- Del 19 de abril al 20 de julio inclusive, excepto el 13 de julio : cerrada por las noches a las 22:15 de miércoles a jueves inclusive,
- 18 de junio, 2 y 23 de julio : domingos por la mañana hasta el mediodía,
- Del 9 al 11 de junio inclusive : la línea estarácompletamente cerrada entre las estaciones Montparnasse (terminal temporal) y Bagneux-Lucie Aubrac. Autobuses de reemplazo circularán en ambas direcciones entre las estaciones de Denfert-Rochereau y Bagneux–Lucie Aubrac.
- Del 13 al 17 de agosto inclusive: el tráfico también se interrumpirá entre las estaciones Porte de Clignancourt y Barbès - Rochechouart.
Línea 5
Las obras de modernización de la línea 5 comenzaron en marzo y finalizarán en octubre de 2023. Consiste en la renovación del enlucido de las bóvedas situadas entre las estaciones Gare de l'Est y Jacques Bonsergent, es decir, 5.000 m² de renovación para evitar el riesgo de infiltración .
Consecuencias en el tráfico de la Línea 5
Tras una primera parte del trabajo realizada por la noche, una segunda parte, durante el día, requerirá:
- Del 19 de julio al 11 de agosto : cierre de la línea entre las paradas de la Gare du Nord y la estación de la République.
Se ofrecerá un plan de transporte alternativo a los pasajeros.
Línea 6
¡La emblemática línea 6 del metro de París está recibiendo una renovación! Desde mediados de enero de 2023, los trenes MP89 renovados de la línea 4 han llegado a la línea 6 para reemplazar los modelos antiguos (MP73) que circulan desde los años 70.
Una docena de MP89 convertidos estarán en servicio a finales de año. El despliegue continuará hasta 2026 y un total de 47 trenes circularán por la línea.
Al mismo tiempo, continúan la adaptación de la infraestructura y la modernización de las instalaciones, como el refuerzo de la vía, la mejora del sistema de señalización y la migración del sistema de control.
Consecuencias en el tráfico de la Línea 6
Para permitir este trabajo a gran escala, que optimizará los viajes de pasajeros, el tráfico se interrumpirá :
- Del 22 de julio al 27 de agosto inclusive : entre las estaciones Nation y Bercy.
Se ofrece un plan de transporte alternativo a los pasajeros.
Línea 7
Este verano, los agudos, agujas y pasos a nivel que apoyan el movimiento de trenes y garantizan sus cruces seguros serán renovados en la estación de Porte de la Villette.
Su renovación tiene como objetivo mantener su buena disponibilidad a lo largo del tiempo y garantizar un mejor servicio en toda la línea 7.
Consecuencias en el tráfico de la Línea 7
Debido a las obras:
- Del 20 de junio al 12 de julio de 2023: se llevarán a cabo trabajos preparatorios para el sitio sin impacto en la red,
- Del 13 al 18 de julio de 2023 inclusive : la línea 7 estará cerrada las 24 horas del día desde La Courneuve el 8 de mayo de 1945 hasta la Gare de l'Est (terminal temporal).
Se ofreció un plan de transporte alternativo a los pasajeros entre las estaciones La Courneuve 8 de mayo de 1945 y Stalingrado.
Línea 9
Cierre total de la línea el 3 de septiembre
Antes del lanzamiento de un nuevo sistema de conducción en febrero de 2024, se planea una interrupción del tráfico en toda la línea:
- 3 de septiembre de 2023.
Se planificarán más interrupciones para finales de 2023 y 2024 para calificar gradualmente el sistema y permitir pruebas operativas globales. Este sistema de conducción aumentará el nivel de seguridad y mejorará la regularidad de los trenes.
Se ofrece un plan de transporte alternativo a los pasajeros.
Línea 11
Como parte de las obras para ampliar el metro 11, la línea estará cerrada varias veces durante el verano:
- Del 20 de diciembre al 28 de septiembre de 2023 : noches de 22:00 de martes a jueves inclusive,
- Domingos 9, 30 de julio y 27 de agosto de 2023 : la línea estará cerrada. Se instala un transbordador de reemplazo entre Porte des Lilas y Républic. También se instala un refuerzo de la línea 105 entre Porte des Lilas y Mairie des Lilas.
Se invita a los pasajeros a utilizar las líneas de metro, autobús, RER y tranvía de conexión.
Línea 12
Como parte de la reciente ampliación de la línea 12 hasta la estación de la Mairie d'Aubervilliers (mayo de 2022), se están realizando trabajos en la Porte de la Chapelle. ¿Para qué? Como la estación ya no es el terminal de la línea 12, es necesario eliminar tres agujas y cruces*.
- Como resultado, la línea entre Front Populaire y Jules Joffrin estará cerrada del 2 al 8 de agosto de 2023 inclusive.
Se ofrece un plan de transporte alternativo a los pasajeros.
*Los cambios y cruces son todos los elementos que sostienen el tren. Están compuestos por elementos fijos (tanques de lastre y traviesas) y elementos móviles (cambios de aguja, que permiten que el tren se apague).
Línea 13
Como parte de la llegada de la nueva estación de metro MF19 a la línea 13, se realizarán trabajos de adaptación a la seguridad contra incendios en la Porte de Saint Ouen para mantener un buen nivel de seguridad en la estación.
- Como resultado, la estación Porte de Saint Ouen estará cerrada del 19 de julio al 18 de agosto inclusive. Los trenes de la línea 13 continúan circulando durante este periodo, sin parar en la estación de Porte de Saint Ouen.
Se ofrece un plan de transporte alternativo a los pasajeros.
Línea 14
Debido a los preparativos para la ampliación de la línea 14 del metro y la modernización para la llegada de los trenes MP14 de 8 coches, el tráfico se interrumpe en toda la línea:
- Hasta el 27 de julio de 2023 : desde las 22:00, el tráfico se interrumpe todos los lunes, martes, miércoles y jueves por la tarde (excepto el miércoles 21 de junio);
- Los domingos 11 de junio y 9 de julio : la línea estará cerrada hasta las 16:00.
- Sábado 24 y domingo 25 de junio, sábado 15 y domingo 16 de julio, y sábado 29 de julio al viernes 11 de agosto incluidos : la línea está cerrada todo el día.
Se ofrece un plan de transporte alternativo a los pasajeros.
Extensión de la línea 14 hasta el aeropuerto de Orly y Saint-Denis Pleyel
De hecho, como parte de la extensión de la línea 14 hasta el aeropuerto de Orly y Saint-Denis Pleyel, el sistema de control automático de los nuevos metros debe modernizarse en la línea existente. Y desplegados, en la línea extendida.
¡La línea recibirá a 1 millón de pasajeros diarios en 2024! Las primeras pruebas de los trenes también tendrán lugar en 2023, hasta que se ponga en marcha la ampliación.