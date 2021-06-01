Línea 5

Las obras de modernización de la línea 5 comenzaron en marzo y finalizarán en octubre de 2023. Consiste en la renovación del enlucido de las bóvedas situadas entre las estaciones Gare de l'Est y Jacques Bonsergent, es decir, 5.000 m² de renovación para evitar el riesgo de infiltración .

Consecuencias en el tráfico de la Línea 5

Tras una primera parte del trabajo realizada por la noche, una segunda parte, durante el día, requerirá:

Del 19 de julio al 11 de agosto : cierre de la línea entre las paradas de la Gare du Nord y la estación de la République.

Se ofrecerá un plan de transporte alternativo a los pasajeros.