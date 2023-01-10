Metro: los MP89 llegan a la línea 6
Los MP89 se trasladan de la línea 4 al metro 6
Desde los años 70, los metros MP73 circulan en la línea 6. Metros rápidos, eficientes para su época, pero ahora un poco anticuados.
Así que, para modernizar la línea y ofrecerle una distribución más armoniosa de los pasajeros a bordo, la línea 6 se despide del MP73 y de sus icónicos asientos verdes para los MP89 renovados, metros que antes circulaban en la línea 4.
Si el 4 está vendiendo generosamente sus trenes MP89, es porque está en proceso de automatización y pronto estará completamente equipado con lanzaderas automáticas MP14 en 2023.
Un traslado de línea y una renovación completa
El primer tren MP89 llegará en enero de 2023 en la línea 6, con un objetivo de alrededor de cuarenta trenes en circulación para el tercer trimestre de 2025. Para adaptar mejor esta nueva flota de metro a la línea 6, los MP89 serán renovados en varios niveles :
- De seis vagones, se reducirán a cinco para adaptar su tamaño a los andenes más pequeños de la línea 6
- Estarán equipadas con las llamadas puertas "mixtas" (que se abren a ambos lados del tren) para adaptarse a ciertas paradas, como en Charles de Gaulle - Étoile
- Se instala protección de vídeo a bordo
- Los asientos y techos han sido renovados
- También hay señalización a bordo
Una renovación acompañada de trabajos de modernización
La llegada de los MP89 requiere naturalmente trabajos de adaptación en la línea 6 para garantizar un funcionamiento seguro y mejorar el rendimiento. Entre las obras previstas:
- Adaptación de andenes y vías
- La adición de una estación rectificadora
- Desarrollo de nuevos garajes para las metrópolis
- y trabajar para modernizar y adaptar la señalización
¡Buenas noticias para la línea 6 en circulación desde 1909, una de las más apreciadas por parisinos y turistas, por sus numerosas vistas de las bellezas históricas de la capital francesa!