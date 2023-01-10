Metro: los MP89 llegan a la línea 6

Los MP89 se trasladan de la línea 4 al metro 6

Desde los años 70, los metros MP73 circulan en la línea 6. Metros rápidos, eficientes para su época, pero ahora un poco anticuados.

Así que, para modernizar la línea y ofrecerle una distribución más armoniosa de los pasajeros a bordo, la línea 6 se despide del MP73 y de sus icónicos asientos verdes para los MP89 renovados, metros que antes circulaban en la línea 4.

Si el 4 está vendiendo generosamente sus trenes MP89, es porque está en proceso de automatización y pronto estará completamente equipado con lanzaderas automáticas MP14 en 2023.