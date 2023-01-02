Transporte en 2023: ¡las cosas avanzan en Île-de-France!

¡Se está acercando! E incluso está previsto para finales de 2023: la nueva terminal de la línea 11 del metro estará pronto un poco más al este, en Rosny-Bois-Perrier.

En el programa, 6 nuevas estaciones para atender aún más pasajeros: Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital, Coteaux Beauclair, La Dhuys y la terminal Rosny-Bois-Perrier.