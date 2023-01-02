Transporte en 2023: ¡las cosas avanzan en Île-de-France!
Transporte en Île-de-France: ¡las cosas avanzan en 2023!
Vuelve al 100% de la oferta de transporte.
100 trenes nuevos o renovados en toda la red.
RER E: 16 nuevos RER NG, línea N: 100% Regio2N, M7: 100% metros renovados, M11: 100% metros nuevos, M4 y M14: 55 nuevos metros, RER B: inicio de la construcción de los trenes RER de dos pisos que equiparán la línea.
Autobuses y autocares: renovación sostenida. 800 nuevos vehículos eléctricos y BioNGV, para hacer realidad la transición energética.
Metro: automatización en movimiento. M4: 100% automatizado para finales de 2023. M13: siguiente línea para automatizar, estudios lanzados.
Nueva línea Noctilien. N155 desde Gare Saint-Lazare hasta Gare Nord de Poissy.
Nuevas líneas de tranvía. T10 entre Croix de Berny y Clamart - Jardin Parisien, T12 de Massy a Évry.
Seguridad: reclutamiento de 200 agentes adicionales.
Bicicletas: asistencia para la compra, 187.000 personas ayudaron a comprar bicicletas asistidas eléctricamente.
Entrada gratis. ¡Validar con tu iPhone será posible! El pase Liberté + se fue extendiendo gradualmente a toda la región: paga solo por los viajes realizados.
Trenes y metro: ¡nuevos!
En 2023, no menos de 100 trenes y metros nuevos o renovados circularán en la red.
- RER E : Este año llegarán 16 nuevos trenes RER NG
- Línea N : El 100% de los nuevos trenes Regio2N equiparán la línea
- Metro 7 : El 100% de los metros han sido renovados
- Metro 11 : El 100% de los nuevos metros estarán instalados en la línea antes de que acabe el año
- Metros 4 y 14 : 55 nuevos metros equiparán estas líneas
- RER B : comenzará la construcción del MI20, trenes de dos pisos.
Metro: automatización en movimiento
- M4 : lanzaderas automáticas ya funcionan desde septiembre de 2022. Para finales de 2023, el 100% de tus metros estarán en la línea automática.
- U13 : ¡está votado! La línea 13 será automatizada. Se han iniciado estudios para lograr esto.
Autobuses y autocares: renovación y transición energética
Con 800 vehículos eléctricos o BioNGV completamente nuevos en las carreteras de la región de Île-de-France en 2023, de un total de 3442 vehículos limpios, y el 50% del BioNGV utilizado producido directamente en la región, Île-de-France Mobilités se está movilizando para hacer realidad la transición energética.
Extensión: línea 11 hasta Rosny-Bois-Perrier
¡Se está acercando! E incluso está previsto para finales de 2023: la nueva terminal de la línea 11 del metro estará pronto un poco más al este, en Rosny-Bois-Perrier.
En el programa, 6 nuevas estaciones para atender aún más pasajeros: Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital, Coteaux Beauclair, La Dhuys y la terminal Rosny-Bois-Perrier.
Tranvías, Noctilien: nuevas líneas para conectar mejor siempre
En 2023, las líneas de tranvía T10 y T12 entrarán en servicio. La primera conectará la Croix de Berny con Clamart Jardin Parisien; el segundo, Massy en Évry.
Las cosas también están avanzando en el lado de Noctilien con la creación de una nueva línea N155 entre la Gare Saint-Lazare, en París, y la Gare Nord en Poissy.
Seguridad: más agentes, para mayor tranquilidad
En 2023, se reclutarán 200 agentes adicionales para garantizar la seguridad en el transporte de Île-de-France.
En cinco años, se han desplegado más de 1000 miembros adicionales del personal de seguridad para garantizar la tranquilidad de tus trayectos, es decir, un total de más de 4000 agentes presentes actualmente en toda la red.
Para 2027, serán 5.000, gracias a la contratación de 1.000 nuevos empleados.
Venta de billetes: tus viajes en libertad
En 2023, dos grandes novedades:
- Podrás validar directamente con tu iPhone, como ya ocurre con los teléfonos con Android.
- ¡Navigo Liberté + se extenderá gradualmente a toda la región! Así podrás moverte libremente por toda la región de Île-de-France y solo pagarás los viajes realizados el mes siguiente.
Bicicletas: te ayudamos a pedalear en Île-de-France
Dado que el ciclismo forma parte plenamente de una oferta plural y sostenible de movilidad, y porque facilita la intermodalidad (gracias en particular al desarrollo del aparcamiento para bicicletas en estaciones y estaciones de la región de París), Île-de-France Mobilités apoya plenamente tus prácticas gracias al bono de compra.
Y con 187.000 personas ya ayudadas a conseguir sus bicicletas, ¡no va a parar!