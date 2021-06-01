Verano 2023 obras en líneas de tranvía
Hacemos un balance del trabajo de este verano en vuestras líneas de tranvía.
Tranvía T1
Como parte de los trabajos de modernización en la T1, las estaciones se están transformando para acomodar mejor a los pasajeros y mejorar el flujo de tráfico. Se planean nuevas obras para este verano entre la Escadrille Normandie – Niémen y Jean Rostand.
Como resultado:
- De lunes 12 a miércoles 14 de junio inclusive , los resorts:
-Cállate la boca
-Lanzamiento
- Ayuntamiento de Bobigny,
-y Bobigny – Pablo Picasso estará cerrado.
Un autobús de reemplazo circulará en los mismos horarios que el tranvía. Sin embargo, no marcará la parada en la estación La Ferme.
Para saber más sobre las obras de la línea T1
Tranvía T2
Se ha observado desmoronamiento en el borde de los andenes en algunas estaciones T2. Para la seguridad y comodidad de los pasajeros, el trabajo debe realizarse en las estaciones situadas entre Pont de Bezons y La Défense, y entre Porte de Versalles e Issy – Val de Seine.
En este contexto, 11 estaciones estarán temporalmente cerradas este verano, permitiendo a los equipos trabajar en los cimientos de los andenes:
- Del 12 al 27 de agosto : entre Pont de Bezons y La Défense
- Del 12 al 18 de agosto : entre la Porte de Versalles e Issy – Val de Seine.
Habrá rutas alternativas, incluyendo un servicio de autobús sustituto.
Para saber más sobre las obras de la línea T2
Tranvía T3
Este verano están previstas interrupciones temporales del tráfico en las líneas de tranvía T3a y T3b, como parte de la renovación de los desvíos y pasos a nivel* :
Trabajo en el T3a
- Del 27 de julio al 11 de agosto inclusive : cierre entre Porte d'Italie y Porte de Vincennes para la sustitución de los enlaces entre la T3a y la T3b en Porte de Vincennes y el programa de renovación de las losas de andenes en las estaciones de la línea T3a.
Trabajo en el T3b
- Del 14 al 26 de julio inclusive : cierre entre Porte de Vincennes y Porte de Pantin para la sustitución de los desvíos y pasos a nivel en los enlaces entre la T3a y la T3b en Porte de Vincennes y el programa de renovación de las losas de andenes en las estaciones de la línea T3b.
Circularán autobuses de reemplazo.
*Los cambios y cruces son todos los elementos que sostienen el tren. Están compuestos por elementos fijos (tanques de lastre y traviesas) y elementos móviles (cambios de aguja, que permiten que el tren se apague).
Para saber más sobre los trabajos en las líneas T3a y T3b