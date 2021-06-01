Verano 2023 obras en líneas de tranvía

Tranvía T1

Como parte de los trabajos de modernización en la T1, las estaciones se están transformando para acomodar mejor a los pasajeros y mejorar el flujo de tráfico. Se planean nuevas obras para este verano entre la Escadrille Normandie – Niémen y Jean Rostand.

Como resultado:

De lunes 12 a miércoles 14 de junio inclusive , los resorts:

-Cállate la boca

-Lanzamiento

- Ayuntamiento de Bobigny,

-y Bobigny – Pablo Picasso estará cerrado.

Un autobús de reemplazo circulará en los mismos horarios que el tranvía. Sin embargo, no marcará la parada en la estación La Ferme.

Para saber más sobre las obras de la línea T1