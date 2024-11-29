Navigo Liberté +: detalles y precios desde enero de 2025

Publicado el

Un presupuesto controlado para viajar por toda la región de Île-de-France con el nuevo servicio Navigo Liberté +

Más zonas, más límites : paga tus viajes individualmente sin compromiso ni periodo mínimo, y en todos los medios de transporte.

Nuevas tarifas según tu medio de transporte : aprovecha una tarifa ventajosa desde 1,99 € en Metro-Tren-RER en lugar de 2,50 € para un billete simple, y 1,60 € en Bus-Tranvía en lugar de 2 € por un billete simple.

Más allá de un cierto número de viajes en el mismo día, se te puede cobrar un máximo de la tarifa Navigo Jour (excluyendo los viajes al aeropuerto).

Las conexiones son gratuitas bajo ciertas condiciones de tiempo de viaje.

Tarifa especial del aeropuerto : una tarifa única de 13 € para llegar a los aeropuertos de Orly y Roissy Charles-de-Gaulle (RER, metro, trenes u OrlyBus o RoissyBus - excluyendo Orlyval).

¿Sigue siendo adecuado para mis necesidades?

Navigo Liberté + es especialmente adecuado si:

  • Se viaja en metro, RER, autobús o tranvía por toda Île-de-France.
  • Haces muy pocos viajes como para justificar cargar un Navigo Mes o Semana.
  • Viajas con billetes t+ y billetes Origin-Destination.
  • Quieres mantener una solución práctica, sencilla y que no te obligue.

¿Cómo acceder a este nuevo servicio en toda Île-de-France?

Consulte los nuevos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Liberté + contrato aplicable a partir del 1 de enero de 2025.

No es necesario actuar por tu parte, y puedes seguir usando tu pase después de la fecha de entrada en vigor del 1 de enero. Su uso continuado implica la aceptación de los nuevos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso.

¿No quieres usar este nuevo servicio? Cancela tu contrato desde tu espacio personal o simplemente deja de usarlo: no se te cobrará.

Precios

  • Viaje en autobús-tranvía (excluyendo el Tranvía Express) precio completo: 1,60 € - precio reducido: 0,80 €
  • Metro-Tren-RER y Tranvía Expreso precio completo: 1,99 € - precio reducido: 0,99 €
  • Pase Navigo Day: 12 €

Precios en aeropuertos

  • Aeropuertos de viaje por metro-tren-RER precio completo: €13,00 - precio reducido: €6,50
  • Viaje a OrlyBus o RoissyBus: 13,00 €
  • Aeropuerto de Roissy cerca de A (estaciones Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois) precio completo: 5,95 € - precio reducido: 2,97 €
  • Viaje al aeropuerto Roissy cerca de B (estaciones Le Blanc Mesnil, Drancy, Sevran Livry) precio completo: 7,05 € - precio reducido: 3,52 €
  • Aeropuerto de Roissy cerca de C (estaciones Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France) precio completo: 9,45 € - precio reducido: 4,72 €