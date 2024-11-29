Navigo Liberté +: detalles y precios desde enero de 2025

Un presupuesto controlado para viajar por toda la región de Île-de-France con el nuevo servicio Navigo Liberté +

Más zonas, más límites : paga tus viajes individualmente sin compromiso ni periodo mínimo, y en todos los medios de transporte.

Nuevas tarifas según tu medio de transporte : aprovecha una tarifa ventajosa desde 1,99 € en Metro-Tren-RER en lugar de 2,50 € para un billete simple, y 1,60 € en Bus-Tranvía en lugar de 2 € por un billete simple.

Más allá de un cierto número de viajes en el mismo día, se te puede cobrar un máximo de la tarifa Navigo Jour (excluyendo los viajes al aeropuerto).

Las conexiones son gratuitas bajo ciertas condiciones de tiempo de viaje.

Tarifa especial del aeropuerto : una tarifa única de 13 € para llegar a los aeropuertos de Orly y Roissy Charles-de-Gaulle (RER, metro, trenes u OrlyBus o RoissyBus - excluyendo Orlyval).