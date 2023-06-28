RER C - Reembolso tras huelgas en la primera mitad de 2023

⚠ Esta campaña de reembolso ha terminado: ya no es posible presentar nuevas solicitudes.

Aquí están las ramas del RER C que se han visto afectadas por las huelgas en la primera mitad de 2023.

Selecciona la rama que sueles elegir, en la que se encuentra tu municipio de residencia, trabajo o estudio. Ten en cuenta que si te preocupan varias ramas, solo puedes seleccionar una.

- Ramal de Pontoise / Saint-Ouen

- Rama del Château Rive Gauche / Issy-Val de Seine

- Rama Saint-Quentin-en-Yvelines / Issy-Val de Seine

- Versalles Chantiers / Sucursal de Petit Vaux

- Rama de Massy Palaiseau / Les Saules

- Dourdan la Forêt / La Norville - Rama Saint-Germain-lès-Arpajon