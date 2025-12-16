Maison du Vélo

Un espacio dedicado para facilitar el ciclismo en el día a día

Pruebas, reparaciones, consejos: un lugar amigable para todos los ciclistas, principiantes y ciclistas experimentados, incluidas personas con movilidad reducida, para progresar e intercambiar.

Ilustración que muestra a ciclistas frente a una Maison Du Vélo

Servicios de bicicleta disponibles durante todo el año

En cada Maison du Vélo puedes:

  • Bicicletas de prueba : compara varios modelos antes de decidir.
  • Acompaña : nuestros orientadores y terapeutas ocupacionales te guiarán según tus necesidades (profesionales o de movilidad reducida).
  • Alquilar un Véligo : matrícula, descuento, devolución... Nos encargamos de todo. Y exclusivo de Maison du Vélo: alquiler a corto plazo (entre medio día y 7 días).
  • Repara y mantén tu bicicleta personal: herramientas y bombas de autoservicio.
  • Encuentra la información adecuada : ayuda, itinerarios, consejos sobre tu casa.
Ilustración que muestra un curso de entrenamiento ciclista

Citas puntuales que no te puedes perder

Las asociaciones ciclistas de la región y los actores implicados dan vida a las Maisons du Vélo con:

  • Formación : escuela de bicicleta, volver a montar, talleres de reparación.
  • Entretenimiento : festival de bicicletas, debates de cine, conferencias, frescos de movilidad.
  • Descubre : nuevos formatos y eventos por venir.
Foto de una Maison du Vélo

¿Dónde puedo encontrar una Maison du Vélo?

Actualmente, las siguientes Maisons du Vélo están abiertas:

  • Ermont-Eaubonne
    2 Rue     de l'Arrivée, 
    95120 Ermont
  • Juvisy
    43     Rue des Gaulois, 
    91260 Juvisy-sur-Orge
  • La Cruz de Berny
    99 Avenue du Général de Gaulle,
    92160 Antonio
La Maison du Vélo viene a ti

Los móviles de Maisons du Vélo viajan por toda la región de Île-de-France para ofrecer los mismos servicios* que los sitios fijos, lo más cerca posible de ti.

La primera es correr en las Yvelines ; seis más llegarán para junio de 2026.

* Excluyendo alquileres a corto plazo.

¿Y para las autoridades locales?

Desarrolla una gama de servicios de ciclismo en tu zona con la ayuda de Île-de-France Mobilités.

Asistencia financiera disponible para las comunidades