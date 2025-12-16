Servicios de bicicleta disponibles durante todo el año
En cada Maison du Vélo puedes:
- Bicicletas de prueba : compara varios modelos antes de decidir.
- Acompaña : nuestros orientadores y terapeutas ocupacionales te guiarán según tus necesidades (profesionales o de movilidad reducida).
- Alquilar un Véligo : matrícula, descuento, devolución... Nos encargamos de todo. Y exclusivo de Maison du Vélo: alquiler a corto plazo (entre medio día y 7 días).
- Repara y mantén tu bicicleta personal: herramientas y bombas de autoservicio.
- Encuentra la información adecuada : ayuda, itinerarios, consejos sobre tu casa.