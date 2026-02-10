Autoridades locales, abrid vuestra Maison du Vélo

¿Qué es una Maison du Vélo local?
Una Maison du Vélo local es un lugar único para los ciclistas. Puede ser fija (edificio) o móvil (vehículo convertido).
Cada estructura adapta su oferta según las necesidades del territorio, con servicios como:
- Mantenimiento: servicio de reparación o espacio de autoreparación.
- Servicios: alquiler de bicicletas, venta de accesorios, marcado de Bicycode, etc.
- Formación: escuela de bici, volver a montar y consejos sobre movilidad, etc.
- Animación: eventos locales y promoción de la cultura ciclista.
¿Quién puede beneficiarse de la ayuda operativa?
Esta subvención está destinada a las autoridades locales y sus grupos ubicados en la región de Île-de-France.
Para ser elegible, la Maison du Vélo debe cumplir ciertos criterios mínimos:
- Justifica la falta de iniciativa privada (ausencia de servicios similares en un radio de 5 km).
- Ofrece uno o más servicios de bicicleta entre los mencionados anteriormente.
- Proporciona una estación de inflado y un kit de herramientas pequeñas de forma gratuita.
- Infórmate sobre los servicios de bicicletas de Île-de-France Mobilités (ubicación en Véligo, Aparcamiento para bicicletas, ayuda para la compra).
- Conviértete en punto de recogida para el servicio de localización de Véligo (para la Maison du Vélo fija).
¿Cuánto es la subvención?
Île-de-France Mobilités contribuye a los costes operativos (personal, alquiler, equipamiento, comunicación y marketing, etc.):
- Apoyo: Hasta el 50% del déficit operativo.
- Techo: Hasta 150.000 € al año y por estructura.
- Duración: El acuerdo se firma por un periodo máximo de 5 años, renovable.
¿Necesitas financiación para la creación de una casa para bicicletas?
La región de Île-de-France ofrece subvenciones a la inversión para servicios en bicicleta a través de:
¿Cómo solicitar?
La solicitud de subvención puede presentarse en cualquier momento. Debe incluir los siguientes elementos detallados en el marco de archivos :
- Una carta oficial firmada por el representante de la comunidad.
- Una presentación detallada del proyecto (ubicación, horarios, servicios, recursos humanos).
- Un diagnóstico de falta de iniciativa privada en el sector.
- Un plan provisional de financiación (gastos e ingresos estimados).
Por favor, ten en cuenta: El pago se realiza anualmente tras la presentación de un informe de actividad que debe presentarse antes del 30 de junio del año n+1.
Para más información y para enviar tus documentos de solicitud: [email protected]
Consulta todas las condiciones de elegibilidad y los métodos de cálculo: Reglamentos para la asignación de subvenciones
Descarga la plantilla para preparar tu presentación y plan de financiación: Plantilla de Paquete de Solicitud