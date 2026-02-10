Autoridades locales, abrid vuestra Maison du Vélo

¿Qué es una Maison du Vélo local?

Una Maison du Vélo local es un lugar único para los ciclistas. Puede ser fija (edificio) o móvil (vehículo convertido).

Cada estructura adapta su oferta según las necesidades del territorio, con servicios como:

Mantenimiento: servicio de reparación o espacio de autoreparación.

Servicios: alquiler de bicicletas, venta de accesorios, marcado de Bicycode, etc.

Formación: escuela de bici, volver a montar y consejos sobre movilidad, etc.

escuela de bici, volver a montar y consejos sobre movilidad, etc. Animación: eventos locales y promoción de la cultura ciclista.

¿Quién puede beneficiarse de la ayuda operativa?

Esta subvención está destinada a las autoridades locales y sus grupos ubicados en la región de Île-de-France.

Para ser elegible, la Maison du Vélo debe cumplir ciertos criterios mínimos:

Justifica la falta de iniciativa privada (ausencia de servicios similares en un radio de 5 km). Ofrece uno o más servicios de bicicleta entre los mencionados anteriormente. Proporciona una estación de inflado y un kit de herramientas pequeñas de forma gratuita. Infórmate sobre los servicios de bicicletas de Île-de-France Mobilités (ubicación en Véligo, Aparcamiento para bicicletas, ayuda para la compra). Conviértete en punto de recogida para el servicio de localización de Véligo (para la Maison du Vélo fija).

¿Cuánto es la subvención?

Île-de-France Mobilités contribuye a los costes operativos (personal, alquiler, equipamiento, comunicación y marketing, etc.):

Apoyo: Hasta el 50% del déficit operativo.

Hasta del déficit operativo. Techo: Hasta 150.000 € al año y por estructura.

Hasta y por estructura. Duración: El acuerdo se firma por un periodo máximo de 5 años, renovable.

¿Necesitas financiación para la creación de una casa para bicicletas?

La región de Île-de-France ofrece subvenciones a la inversión para servicios en bicicleta a través de:

¿Cómo solicitar?

La solicitud de subvención puede presentarse en cualquier momento. Debe incluir los siguientes elementos detallados en el marco de archivos :

Una carta oficial firmada por el representante de la comunidad. Una presentación detallada del proyecto (ubicación, horarios, servicios, recursos humanos). Un diagnóstico de falta de iniciativa privada en el sector. Un plan provisional de financiación (gastos e ingresos estimados).

Por favor, ten en cuenta: El pago se realiza anualmente tras la presentación de un informe de actividad que debe presentarse antes del 30 de junio del año n+1.

Para más información y para enviar tus documentos de solicitud: [email protected]

Consulta todas las condiciones de elegibilidad y los métodos de cálculo: Reglamentos para la asignación de subvenciones

Descarga la plantilla para preparar tu presentación y plan de financiación: Plantilla de Paquete de Solicitud